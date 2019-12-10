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Трагедия в одесском колледже: в город прибыла комиссия по расследованию пожара

10 декабря, 12:24

Жертвами пожара стали 12 человек, еще четверых пропавших ищут

Фото: пресс-служба Одесской ОГА

Фото: пресс-служба Одесской ОГА

В Одессу прибыла рабочая группа правительственной комиссии Кабинета министров по расследованию причин пожара в колледже на Троицкой. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Председателем комиссии стал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой – он тоже прилетел в Одессу. Кроме того, в нее вошли представители министерств и Одесской областной государственной администрации.

"Рабочая группа проведет заседание комиссии по расследованию причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в центре Одессы и ликвидации последствий инцидента", – сообщили в ведомстве.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Спасатели ищут еще четверых пропавших без вести людей.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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Одесса комиссия расследование колледж пожары

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