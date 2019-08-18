Пожар в одесском отеле: в больницах остаются восемь пострадавших

Один из 10 пострадавших - гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения, - отказался от госпитализации

В больницах остаются восемь пострадавших в результате пожара в одесском отеле "Токио Cтар".

Один из 10 пострадавших - гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения, – отказался от госпитализации, пишет "Думская".

Гражданин Сьерра-Леоне, состояние которого медики оценивают как удовлетворительное, также покинул медучреждение.

Остальные пострадавшие, которые получили в основном ожоги верхних дыхательных путей, остаются на стационарном лечении.

По данным полиции, среди госпитализированных – жительница Одессы Виктория Козлова, 1994 г.р. (ее состояние стабильно тяжелое); Сергей Васильев,1999 г.р., из Великомихайловского района, военнослужащий (состояние стабильное тяжелое); житель г. Сумы Николай Долгий, 1981 г.р. (состояние тяжелое); Елена Хомич, 1996 г.р., из Херсонской области; Екатерина Русских, 2009 г.р., из Великомихайловского района (12% ожогов тела и отравление продуктами горения, состояние тяжелое); житель Мариуполя Павел Узевский, 41 год (состояние тяжелое); Владимир Тепура из Беляевского района, 22 года (ожоги 1-2 степени, ожоги глаз, 40% ожогов дыхательных путей).

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Исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова подчеркнула важность присоединить к расследованию причин трагедии Главное управление Государственной фискальной службы Украины в Одесской области и Главное управление Гоструда в Одесской области с целью идентифицировать нелегальных работников отеля. Представительству МИД Украины в Одесской области поручено оказать содействие в информировании иностранных представителей, с чьими гражданами произошло ЧП, проинформировать семьи пострадавших иностранных граждан.

Главному управлению Госмиграционной службы в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области по содействию документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства.

С целью идентифицировать нелегальных работников отеля "Токио Стар" к расследованию причин трагедии будут привлечены ГУ Государственной фискальной службы и ГУ Гоструда в Одесской области.

Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося девять постояльцев погибли. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

В связи с этим в регионе объявили траур 18 августа. Органам государственной власти, местного самоуправления, государственным предприятиям, учреждениям, организациям поручено приспустить Государственный флаг Украины.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии причин произошедшего.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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