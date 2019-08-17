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Правоохранители изъяли из офиса сгоревшего отеля "Токио Стар" всю документацию и сервер

Сегодня, 20:39

В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших

Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

Правоохранители проводят следственные действия с владельцем сгоревшей гостиницы "Токио Стар" и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию, а также изъяли всю документацию и сервер с видеоархивом, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

"Опрашиваются свидетели происшествия для изучения из офиса отеля изъято всю имеющуюся документацию и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию", - написал Бех на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что на пожаре погибли девять человек, а десять пострадавших находятся в больнице, четверо из которых в тяжелом состоянии.

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В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших.

Ранее Бех сообщал, что правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, одна из которых, вероятно, убийство и поджог с целью скрыть преступление.

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Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося девять постояльцев погибли. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

В связи с этим в регионе объявили траур 18 августа. Органам государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии .

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре. (К тому времени еще не было известно о большем числе погибших.)

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Одесса пожар Токио Стар

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