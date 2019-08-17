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В Одессе задержали владельца сгоревшего отеля "Токио Стар"

Сегодня, 23:45

Досудебное расследование продолжается

Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

В Одессе правоохранители задержали известного предпринимателя Вадима Черного – владельца отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Черный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи областной полиции задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар" В. Черного", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

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Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося девять постояльцев погибли. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

В связи с этим в регионе объявили траур 18 августа. Органам государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии .

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре. 

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Одесса пожар задержание отель владелец Токио Стар

Источник: УНИАН

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