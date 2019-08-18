В Одесской области – траур по жертвам масштабного пожара в гостинице

Распоряжение об объявлении траура в Одессе и области было опубликовано накануне

В Одессе и области 18 августа – траур по жертвам масштабного пожара в гостинице "Токио Стар", который унес жизни девяти человек.

Соответствующее распоряжение было опубликовано накануне за подписью и.о. председателя Одесской ОГА Светланы Шаталовой. Органам государственной власти, местного самоуправления, государственным предприятиям, учреждениям, организациям поручено приспустить Государственный флаг Украины. Предприятиям, учреждениям и организациям города, независимо от формы собственности, рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре. При этом известно, что его задержали.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета в этом году произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения. Кроме того, в сентябре 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе также произошел пожар, в результате которого погибли трое детей.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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