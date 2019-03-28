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В Одессе умер младенец, который упал в ванну с кипятком

Сегодня, 15:01

Мать должна была разбавить кипяток холодной водой, но не успела

Фото из семейного архива
Фото из семейного архива.
В Одессе умер младенец, который упал в ванну с кипятком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc3/98a/5c9cc398aa14b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc3/98a/5c9cc398aa14b.jpg Одесса Мать должна была разбавить кипяток холодной водой, но не успела

Годовалый малыш, который упал в ванну с кипятком в Одессе, скончался спустя 11 дней пребывания в реанимации. Об этом сообщила представитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова.

"Ценой своей жизни, Даниил купил жизни десятку детей. Все средства, собранные за эти дни, пойдут на приобретение аппаратуры для ожогового отделения, месячного запаса всех медикаментов и на приобретение оклюдеров для наших малышей в отделении кардиохирургии. Пусть одно остановившееся сердце даст возможность биться маленьким сердечкам других детей", – написала она.

Трагедия случилась в семье 17 марта. Ребенок получил ожоги, когда его мать набрала ванну с кипятком, чтобы разбавить ее холодной водой и затем купать троих детей, но не успела. Мальчик, играя, перелезал с кровати на небольшой стол, не удержался и упал в емкость.

Напомним, в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. Правоохранители выяснили, что смерть ребенка наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку.

По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете. Она приехала в Ровно из Запорожья на учебу. После окончания ВУЗа жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери.

Ранее в Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете. Полиция разыскивает мать девочки.

Кроме того, в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.

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Тег малыш, кипяток, младенец, ожоги, скончался

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