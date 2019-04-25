Убийство Гандзюк: в Генпрокуратуре объяснили смену подозрения Мангеру

По словам Лысенко такое решение было принято на основании полученных доказательств

Владислав Мангер. Фото: Facebook

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который является фигурантом в деле об убийства Екатерины Гандзюк, исходя из полученных следствием доказательств. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований", - написал Лысенко.

Лысенко также сообщил, что в связи с получением новых разоблачающих доказательств изменено подозрение еще пяти обвиняемым по этому делу – Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчук и Сергею Торбину. Им подозрение изменено на на ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц) и ч.2 ст.121 УК Украины.

Ранее сообщалось, что председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру Генеральная прокуратура объявила новое подозрение – его теперь подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк.

Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса — заказе избиения. Это предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Ранее Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 6 марта Шевченковской райсуд Киева отстранил Мангера от должности, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры, сроком на один месяц . Стоит добавить, что прокуратура требовала двухмесячного отстранения главы облсовета. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

"Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд. Киева оставил под стражей. Ход следствия согласуется с родными и адвокатами погибшей", – добавил представитель ГПУ.

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