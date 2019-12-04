Загадочная гибель школьника в Прилуках: результаты вскрытия

Что судмедэксперты обнаружили в организме 14-летнего Дениса Чаленко

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Подросток Денис Чаленко, тело которого в конце октября обнаружили на железнодорожных путях около Прилук в Черниговской области, умер в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга.

Об этом на брифинге 4 декабря заявил заместитель председателя – начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Сейчас мы у нас есть результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в Киеве. Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга", – сказал он.

Кроме того, по словам Цуцкиридзе, на теле 14-летнего прилуччанина не удалось обнаружить травмы, нанесенные руками, ногами либо посторонними предметами.

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Также следователи полностью отказались от версии, по которой парня мог сбить поезд.

"Нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда", – объяснил заместитель главного следователя Нацполиции.

В то же время вскрытие показало наличие в почках погибшего алкоголя (0,74 промилле), а также кофеина в его крови – судмедэксперт считает, что Денис перед смертью употребил кофе или энергетические напитки.

Кроме того, под ногтями школьника нашли кожу и ДНК другого лица.

Максим Цуцкиридзе резюмировал, что следствие активно сотрудничает с семьей погибшего и их адвокатом и проверяет всю предоставленную официальным путем информацию. От родственников Дениса ждут его домашний компьютер.

Напомним, тело прилукского девятиклассника Дениса Чаленко нашли на железнодорожных путях 29 октября. Родители уверены — их сына жестоко убили и подложили на рельсы, чтобы скрыть преступление.

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