Житель Николаевской области вырастил на участке элитную коноплю на миллион гривен

Оперативники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками Веселиновского и Доманевского отделений полиции ГУНП в Николаевской области, при содействии местной прокуратуры, разоблачили 57-летнего местного жителя, который выращивал на собственном приусадебном участке кусты элитных сортов конопли, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Веселиновского района Николаевской области выращивает по месту своего проживания растения рода конопли.

"По согласованию с местной прокуратурой, правоохранители получили решение суда и провели санкционированный обыск, в ходе которого на приусадебном участке обнаружили насаждения конопли высотой три метра, которая росла между забором и кукурузой", – говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

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Мужчина тщательно ухаживал за своими насаждениями, культивировал, обеспечивая специальную систему полива, чтобы не допустить пересыхания корней. По словам злоумышленника, наркосодержащие растения выращивал для собственных нужд.

"Правоохранители изъяли 36 кустов элитной конопли, стоимость которой, по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен. Наркорастения направлены на экспертизу" – подытожили в Нацполиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины "Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли", что наказывается ограничением свободы на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.

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