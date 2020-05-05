23-летняя повар стала главной надеждой Англии на олимпийскую медаль в "молодежном" спорте

Британская спортсменка Шарлотта Уортингтон готовится войти в историю – она намерена стать первой олимпийской чемпионкой в новой дисциплине велоспорта – BMX. Этот вид впервые должен был быть представлен на Олимпиаде-2020 в Токио, но Игры из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.
Во время вспышки вируса Шарлотта устраивает себе домашние тренировки: прямо в комнате она может кататься на велосипеде, жонглируя тремя мячами, и выполнять несложные упражнения со своим байком.
23-летняя Уортингтон – бывшая шеф-повар мексиканского ресторана, в прошлом году стала первой чемпионкой Европы в дисциплине BMX, и является главной надеждой Великобритании на олимпийскую медаль в новых "молодежных" видах спорта.
"Я потела на кухне более 40 часов в неделю, и у меня почти не было времени и сил кататься, но потом этот спорт вошел в олимпийскую программу, а в прошлом году меня "подобрала" федерация велоспорта", – рассказывает Шарлотта.
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