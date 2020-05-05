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23-летняя повар стала главной надеждой Англии на олимпийскую медаль в "молодежном" спорте

5 мая, 12:57

Алексей Андрейцев

На карантине Шарлотта Уортингтон крутит педали и жонглирует тремя мячами у себя в квартире

Британская спортсменка Шарлотта Уортингтон готовится войти в историю – она намерена стать первой олимпийской чемпионкой в новой дисциплине велоспорта – BMX. Этот вид впервые должен был быть представлен на Олимпиаде-2020 в Токио, но Игры из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.

Во время вспышки вируса Шарлотта устраивает себе домашние тренировки: прямо в комнате она может кататься на велосипеде, жонглируя тремя мячами, и выполнять несложные упражнения со своим байком.

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23-летняя Уортингтон – бывшая шеф-повар мексиканского ресторана, в прошлом году стала первой чемпионкой Европы в дисциплине BMX, и является главной надеждой Великобритании на олимпийскую медаль в новых "молодежных" видах спорта.

"Я потела на кухне более 40 часов в неделю, и у меня почти не было времени и сил кататься, но потом этот спорт вошел в олимпийскую программу, а в прошлом году меня "подобрала" федерация велоспорта", – рассказывает Шарлотта.

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Ранее мы рассказывали о таких находчивых атлетах:

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Украинская синхронистка Елизавета Яхно на карантине занимается дома с огромным попугаем на плече:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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Источник: Сегодня|Спорт

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