23-летняя повар стала главной надеждой Англии на олимпийскую медаль в "молодежном" спорте

На карантине Шарлотта Уортингтон крутит педали и жонглирует тремя мячами у себя в квартире

Британская спортсменка Шарлотта Уортингтон готовится войти в историю – она намерена стать первой олимпийской чемпионкой в новой дисциплине велоспорта – BMX. Этот вид впервые должен был быть представлен на Олимпиаде-2020 в Токио, но Игры из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.

Во время вспышки вируса Шарлотта устраивает себе домашние тренировки: прямо в комнате она может кататься на велосипеде, жонглируя тремя мячами, и выполнять несложные упражнения со своим байком.

Реклама

23-летняя Уортингтон – бывшая шеф-повар мексиканского ресторана, в прошлом году стала первой чемпионкой Европы в дисциплине BMX, и является главной надеждой Великобритании на олимпийскую медаль в новых "молодежных" видах спорта.

"Я потела на кухне более 40 часов в неделю, и у меня почти не было времени и сил кататься, но потом этот спорт вошел в олимпийскую программу, а в прошлом году меня "подобрала" федерация велоспорта", – рассказывает Шарлотта.

Читайте также: Коронавирус или спорт – кто побеждает? Онлайн-трансляция

Реклама

Ранее мы рассказывали о таких находчивых атлетах:

Реклама

Украинская синхронистка Елизавета Яхно на карантине занимается дома с огромным попугаем на плече:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама