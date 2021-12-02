Непрості люди: бізнесмен розповів про батьків 16-річного мажора з Харкова

Батьки 16-річного Миколи Харківського, котрий влаштував смертельну ДТП у Харкові, виявилися "дуже непростими людьми". У мами підлітка ціла колекторна фірма.
Про це заявив харківський бізнесмен Юрій Сапронов виданню Телеграф.
Що відомо про батьків 16-річного мажора?
Як розповів Сапронов, батьки Миколи "дуже непрості люди".
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"Не всякий м'ясник центрального ринку міг зайти до покійного Геннадія Кернеса. А мама... Це багато років колекторна фірма. Ви знаєте, що таке вибивання боргів. Це означає, що всіх силовиків добре знає багато років", – сказав бізнесмен.
Він додав, що саме тому багато хто говорив, що 16-річний хлопець уникне правосуддя.
"Мажор отримає реальний строк"
Сапронов вважає, що 16-річний Микола отримає реальний строк. Бізнесмен зазначив, що небезпека була пов'язана з так званою амністією на честь 30-річчя Незалежності України, під яку Харківський міг потрапити як неповнолітній.
"Але вже нардепи навели різкість, зал точно підтримає поправку до закону, це на контролі не лише у наших харківських депутатів, а й у голови правоохоронного комітету", – додав меценат.
"Батьків треба притягнути до відповідальності"
Сапронов заявив, що також необхідно притягнути до відповідальності батьків.
"Думаю, що притягнуть. Навряд чи посадять, але умовний строк і розголос точно отримають. І інші мами з татами почнуть думати, можливо", – підсумував бізнесмен.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та нецензурно лає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.