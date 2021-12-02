Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Непрості люди: бізнесмен розповів про батьків 16-річного мажора з Харкова

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
2 грудня, 14:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Юрій Сапронов вважає, що 16-річний Микола Харківський отримає реальний строк
16-річний Микола Харківський, який влаштував ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
16-річний Микола Харківський, який влаштував ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Батьки 16-річного Миколи Харківського, котрий влаштував смертельну ДТП у Харкові, виявилися "дуже непростими людьми". У мами підлітка ціла колекторна фірма.

Про це заявив харківський бізнесмен Юрій Сапронов виданню Телеграф.

Реклама

Що відомо про батьків 16-річного мажора?

Як розповів Сапронов, батьки Миколи "дуже непрості люди".

"Не всякий м'ясник центрального ринку міг зайти до покійного Геннадія Кернеса. А мама... Це багато років колекторна фірма. Ви знаєте, що таке вибивання боргів. Це означає, що всіх силовиків добре знає багато років", – сказав бізнесмен.

Він додав, що саме тому багато хто говорив, що 16-річний хлопець уникне правосуддя.

"Мажор отримає реальний строк"

Сапронов вважає, що 16-річний Микола отримає реальний строк. Бізнесмен зазначив, що небезпека була пов'язана з так званою амністією на честь 30-річчя Незалежності України, під яку Харківський міг потрапити як неповнолітній.

Реклама

"Але вже нардепи навели різкість, зал точно підтримає поправку до закону, це на контролі не лише у наших харківських депутатів, а й у голови правоохоронного комітету", – додав меценат.

"Батьків треба притягнути до відповідальності"

Сапронов заявив, що також необхідно притягнути до відповідальності батьків.

"Думаю, що притягнуть. Навряд чи посадять, але умовний строк і розголос точно отримають. І інші мами з татами почнуть думати, можливо", – підсумував бізнесмен.

Микола Харківський, який влаштував резонансну ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Харківський, який влаштував резонансну ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Що було раніше?

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
У тренді
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Працівник мрії
Його неможливо забути і не можна втратити
На співбесіду!
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Комаровський в темі
Чи захистить щеплення від "Омікрону"?
Запитай у лікаря
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Опитування Центру Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Що змінилося?
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Короновірус за тиждень

79 468

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Вакцинація
Станом на 1 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
11 413 361
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 539 487
Всього введених доз 24 952 848
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти