Непрості люди: бізнесмен розповів про батьків 16-річного мажора з Харкова

Юрій Сапронов вважає, що 16-річний Микола Харківський отримає реальний строк

16-річний Микола Харківський, який влаштував ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Батьки 16-річного Миколи Харківського, котрий влаштував смертельну ДТП у Харкові, виявилися "дуже непростими людьми". У мами підлітка ціла колекторна фірма.

Про це заявив харківський бізнесмен Юрій Сапронов виданню Телеграф.

Реклама

Що відомо про батьків 16-річного мажора?

Як розповів Сапронов, батьки Миколи "дуже непрості люди".

"Не всякий м'ясник центрального ринку міг зайти до покійного Геннадія Кернеса. А мама... Це багато років колекторна фірма. Ви знаєте, що таке вибивання боргів. Це означає, що всіх силовиків добре знає багато років", – сказав бізнесмен.

Він додав, що саме тому багато хто говорив, що 16-річний хлопець уникне правосуддя.

"Мажор отримає реальний строк"

Сапронов вважає, що 16-річний Микола отримає реальний строк. Бізнесмен зазначив, що небезпека була пов'язана з так званою амністією на честь 30-річчя Незалежності України, під яку Харківський міг потрапити як неповнолітній.

Реклама

"Але вже нардепи навели різкість, зал точно підтримає поправку до закону, це на контролі не лише у наших харківських депутатів, а й у голови правоохоронного комітету", – додав меценат.

"Батьків треба притягнути до відповідальності"

Сапронов заявив, що також необхідно притягнути до відповідальності батьків.

"Думаю, що притягнуть. Навряд чи посадять, але умовний строк і розголос точно отримають. І інші мами з татами почнуть думати, можливо", – підсумував бізнесмен.

Микола Харківський, який влаштував резонансну ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Що було раніше?

Раніше ми писали: