Антирекорд по коронавирусу в Украине: онлайн-брифинг министра здравоохранения

Эпидемия коронавируса снова ускорила темпы распространения в Украине. За последние сутки, 24 июля, в стране зафиксировали антирекорд по количеству новых зараженных: коронавирус зафиксировали у 1106 человек. С начала эпидемии COVID-19 заболели 63 929 украинцев.

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Об этом 25 июля рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга об эпидемиологической ситуации в стране. Онлайн-трансляцию доклада главы Минздрава смотрите ниже:

Как известно, карантин в Украине будет продлен до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также мы писали, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

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В частности, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно этому документу, области разделят на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Там будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

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Кроме того, мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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