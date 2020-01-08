Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поручил открыть уголовное производство

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство относительно крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
"Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно крушения самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию", – написал президент в Telegram.
По словам Зеленского, необходимо отработать все возможные версии.
"Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", – подчеркнул президент.
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Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.
Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Києв.
Более детально читайте в материале "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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