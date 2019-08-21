Авто для здоровья и нацбезопасности страны: еще 27 новых скорых отправились в регионы Украины

Медики: «Скорые от Рината Ахметова отлично зарекомендовали себя в работе и спасли десятки жизней» / Фото: fdu.org.ua

В понедельник еще одна партия машин скорой помощи от Рината Ахметова отправилась на работу по 24 регионам Украины. Представители областных больниц, станций скорой помощи и амбулаторий сельских громад получили 25 автомобилей Peugeot Boxer (тип В) и 2 машины Citroen Jumper (тип B). Таким образом из 200 запланированных по проекту машин врачам переданы уже 57 автомобилей. Оставшиеся 143 автомобиля медучреждения по всей стране получат до конца года.

Обновление

Медики до сих пор не могут скрыть восхищения — многие в первый раз за время своей работы стали свидетелями обновления автопарка.

"Сейчас износ машин в автопарке городской подстанции около 60%, и эта машина — важный для Николаева подарок. От имени коллектива медиков, водителей и пациентов хочу передать большое спасибо за этот автомобиль Ринату Ахметову!" — говорит Ирина Донец, замглавврача Николаевского областного центра медицины катастроф.

А Житомирская область получила уже пятую скорую от Рината Ахметова. Исполняющая обязанности главврача Житомирского центра медицины катастроф Светлана Мошковская в прошлый раз увезла из Киева сразу четыре машины.

"Скорые от Рината Ахметова отлично зарекомендовали себя в работе и уже спасли десятки жизней. Они быстрые, удобные, отлично оборудованы. Спасибо большое, что подарили нам еще и пятую!" — сказала Светлана Андреевна.

Уникальный документ

Мастера, изготовляющие скорые, также горды своей работой.

"Мы получили "Сертификат типа" — уникальный документ, который на территории Украины есть только у нас, как у производителя, — рассказал Кирилл Коморкин, замдиректора завода по оборудованию спецтранспорта. — Сертификат подтверждает, что в процессе изготовления автомобилей мы выполняем все требования правил безопасности дорожного движения, которые предъявляются к автомобилям".

Производители подчеркнули, что выполняют самый крупный частный заказ в своей работе.

"Фонд Рината Ахметова заказал 200 автомобилей. Мы и раньше выполняли частные заказы, но в таких количествах — впервые!" — подчеркнул Коморкин.

Все для спасения

Новые машины шустры и мобильны, готовы ездить по бездорожью и в непогоду. Для главной задачи врачей — спасения жизней — в автомобилях есть все необходимое: дефибрилляторы и портативные системы реанимации, кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиографы, оксиметры.

"Скорые, закупленные по решению Рината Ахметова, за год позволят врачам совершить более 1 млн вызовов и спасти более 1 млн человеческих жизней. Это один из важнейших проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь людям. Важно отметить, что это самые современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает технике частных клиник, — отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда, вручая ключи от автомобилей. — Пусть эти ключи помогают вам в спасении жизней!".

"Побольше бы таких событий, — говорит Михаил Апшай, замдиректора Закарпатского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. — А почему? Потому что экстренная медпомощь, как я думаю, относится к национальной безопасности Украины!".

Здоровье Украины

Напомним: Фонд Рината Ахметова продолжает реализацию проекта "200 скорых для Украины", который уже вошел в историю страны как самый крупный частный благотворительный проект в области первичной медицины. Он реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. С 2007 года Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

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