Большая разборка: как и когда нужно ставить ребенка "на учет"

На решение всех юридических вопросов у счастливых родителей есть только 30 дней

Многодетным семьям за третьего малыша и последующих доплатят по 1700 грн каждый месяц. Фото: Pixabay

В тонкостях регистрации детей новости "Сегодня" разбирались при поддержке министра юстиции Украины Павла Петренко.

Рождение: правила регистрации

Сейчас документы для регистрации ребенка можно подать в роддоме или непосредственно в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (или попросту загсе), а также в Центре административных услуг (по месту фактического рождения ребенка или по месту жительства одного из родителей).

Есть возможность "поставить на учет" сына или дочь через интернет. Для этого нужно оформить заявление в электронной форме на сайте Министерства юстиции (веб-портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", для регистрации нужно зайти на адрес — dracs.minjust.gov.ua). Сделать это должны мама или папа малыша, правда, предварительно придется завести кабинет и подтвердить свою личность для системы: подойдут, в частности, ЕЦП (электронная цифровая подпись) или Bank ID. При регистрации новорожденного в актовой записи о рождении нужно указать следующие данные: фамилию, имя и отчество ребенка, ФИО его родителей; дату и место рождения ребенка; основные сведения о матери и отце ребенка (например, какое гражданство, находятся ли родители в браке), место жительства родителей и т. д.

В какие сроки нужно регистрировать ребенка

Новоиспеченным родителям сильно расслабляться нельзя. На юридические вопросы у них есть всего 30 дней: они обязаны не позднее месяца со дня рождения ребенка зарегистрировать его. Нарушение этих сроков чревато наказанием по части 2 статьи 212 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Там сказано, что несвоевременная, без уважительной причины, регистрация родителями рождения ребенка в государственных органах влечет за собой наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн).

Госрегистрация рождения ребенка, кстати, производится в день обращения. Если заявление подается в электронной форме — в день ее поступления или не позднее следующего рабочего дня, если онлайн-заявление получено в нерабочее время.

Какие документы нужно подать родителям для регистрации в госорганах власти

Вместе с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка родители должны предоставить несколько документов. Речь идет о медицинском свидетельстве о рождении (форма №103/у), которое оформляется непосредственно в роддоме при выписке. Также нужны паспорта или документы, удостоверяющие личности родителей (хотя бы одного из них).

Если документ, удостоверяющий личность одного из родителей, по уважительным причинам не может быть предъявлен (утеря паспорта, его переоформление), то орган госрегистрации не вправе отказать в регистрации ребенка.

Сведения о втором родителе в этом случае указываются на основании свидетельства о браке, которое тоже нужно предъявить чиновникам.

Кстати, данные о гражданстве малыша в актовой записи и свидетельстве о рождении не заполняются, о чем делается соответствующая запись в графе "Для отметок". Потом эти данные могут быть дополнены в случае необходимости — например, регистрация ребенка по месту жительства.

Что еще может понадобиться для регистрации

В перечне бумаг для госрегистрации малыша обязательно должен быть документ, на основании которого вносятся данные об отце. Это может быть свидетельство о браке, совместное заявление матери и отца ребенка, заявление матери. При отсутствии свидетельства о браке подтверждением зарегистрированного брака может быть отметка в паспорте заявителя или паспортах матери и отца ребенка.

Кроме того, госрегистрацию маленького украинца в случае смерти одного или обоих родителей или других причин, которые не позволяют им лично подать документы, оформлением регистрации может заняться родственник, родственница, другие лица, уполномоченные представители учреждения здравоохранения, где родился или находится ребенок. Тогда заявитель должен предоставить паспорт или паспортный документ, удостоверяющий его личность.

Важно помнить, что зарегистрировать рождение ребенка может один из родителей, если они состоят в браке и имеют общую фамилию. В случае если фамилии родителей ребенка — разные или они не находятся в браке, тогда для государственной регистрации рождения обязательно присутствие обоих родителей.

И, наконец, родители могут подать заявление для государственной регистрации ребенка в электронной форме. В таком случае к заявлению необходимо приложить электронные копии документов: медицинского свидетельства о рождении (форма №103/у), паспорта или паспортных документов родителей, свидетельства о браке и т. д. Эти документы нужно будет отсканировать и приложить электронную подпись заявителя.

Как подать заявку на "детские деньги"

Назначение и выплата помощи при рождении ребенка осуществляется органом социальной защиты населения по адресу регистрации (прописки) родителей или по месту фактического проживания отца или матери ребенка. Документы, необходимые для назначения выплат, подаются лично или онлайн, но не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае пропуска указанного периода право на получение помощи теряется.

Электронной услугой по оформлению детских пособий можно воспользоваться на официальном сайте Министерства соцполитики или на Едином госпортале админуслуг. Если сделать так с использованием ЕЦП, то по новым правилам помощь назначается не позднее следующего рабочего дня.

Напомним, что с 1 июля 2014 года сумма выплат не зависит от количества рожденных в семье детей и составляет 41 280 грн. Она выплачивается в течение трех лет. Но с 1 апреля 2019 года установили помощь для многодетных семей. За третьего и последующих малышей семья будет получать ежемесячно доплату к "детским" по 1700 грн. При этом если при наличии одного ребенка в семье рождается двойня, то это правило распространяется и на них. Правда, для получения доплаты нужно иметь свидетельство многодетной семьи и подать заявление в органы соцзащиты по месту регистрации.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, нужна ли украинцам "прописка" и что делать, когда требуют подтвердить место жительства. Журналисты новостей "Сегодня" провели специальный эксперимент.

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