Цемах подал жалобу на Украину в ЕСПЧ: в Bellingcat отреагировали

Хиггинс напомнил, что Цемах был передан России украинскими властями в рамках обмена, хотя сам является украинцем

Владимир Цемах / Фото: AFP

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс прокомментировал жалобу фигуранта дела о крушении МН17, террориста Владимира Цемаха в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов, сообщает "Укринформ".

"Это, скорее, отражает извращенную природу всей ситуации. Сначала с освобождением Цемаха украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец. Затем его побег непосредственно в Россию, а потом отказ России сотрудничать с Нидерландами относительно его задержания, а теперь вот это", - сказал Хиггинс.

Напомним, прокуратура Нидерландов сообщила,что российские власти отказались арестовать бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады так называемой Донецкой народной республики, террориста Владимира Цемаха, которого Нидерланды считают одним из подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете Malaysia Airlines рейса MH17.

Как известно, в июне текущего года стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали Владимира Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

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Отмечалось, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Однако позже в рамках большого обмена удерживаемыми лицами Цемах был передан российской стороне.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, что Россия с первого дня переговоров об обмене удерживаемыми лицами требовала выдать ей террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля – воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также у экспертно-журналистской группы Bellingcat нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательства был представлен Объединенной следственной группой, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

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