Цемах возвращается в Украину после обмена – СМИ

Цемах возвращается из России на временно оккупированную территорию Донецкой области

/ Фото: Вконтакте

Экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области, зенитчик Цемах возвращается в Украину после обмена.

Об этом сообщает проект журналиста Антона Наумлюка в Facebook. Источником для информации послужило фото, которое дочка Цемаха выложила в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

"Ура, дорогие мои, едем домой",- написала на своей странице "Вконтакте" его дочь Мария Левченко-Цемах под фотографией с отцом.

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Заметим, что Цемах возвращается на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Напомним, российский адвокат Николай Полозов заявил, что Россия может выдать Нидерландам Цемаха.

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Отметим, Нидерланды обратились к России с просьбой выдать Цемаха.

В ответв России уверяли, что Нидерланды к ним не обращались.

Ранее сообщалось: после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

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