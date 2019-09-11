Цемах возвращается в Украину после обмена – СМИ

Экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области, зенитчик Цемах возвращается в Украину после обмена.
Об этом сообщает проект журналиста Антона Наумлюка в Facebook. Источником для информации послужило фото, которое дочка Цемаха выложила в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.
"Ура, дорогие мои, едем домой",- написала на своей странице "Вконтакте" его дочь Мария Левченко-Цемах под фотографией с отцом.
Заметим, что Цемах возвращается на временно оккупированную территорию Донецкой области.
Напомним, российский адвокат Николай Полозов заявил, что Россия может выдать Нидерландам Цемаха.
Отметим, Нидерланды обратились к России с просьбой выдать Цемаха.
В ответв России уверяли, что Нидерланды к ним не обращались.
Ранее сообщалось: после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.
Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.
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