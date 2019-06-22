Чиновникам подняли зарплаты, а в Киеве приступил к работе новый посланник США: главные новости страны

Уходящая неделя омрачилась гибелью 11-летней девочки от рук педофила и загадочной смертью координатора группы "Информационное сопротивление"

Новый представитель США в Украине Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

Кто пришел в американское посольство на смену Мари Йованович? Как нашли убийцу девочки, пропавшей под Одессой? Каким именно чиновникам подняли зарплаты и на сколько именно? Читайте ТОП-5 новостей Украины.

Конституционный суд официально признал законным роспуск Рады

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является соответствующим Конституции Украины. Соответствующее решение было опубликовано 20 июня Конституционным судом Украины. Таким образом, Конституционный суд официально признал законным роспуск Рады.

"Конституционный Суд Украины, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 года внесла изменения в Конституцию Украины", – говорится в решении КСУ.

В частности, упоминается изменение статей 83 и 90 – о коалиции депутатских фракций и наделении президента Украины правом досрочно прекращать полномочия парламента в случае невыполнения требований о формировании коалиции в Раде.

Кроме того, в решении суда говорится, что после досрочных выборов в 2014 году депутаты не возобновили в регламенте Верховной Рады правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, которое дает три месяца на формирование новой коалиции.

"Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины", – резюмировали судьи.

Подчеркивается, что решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Результат голосования по данному вопросу не приводится, однако известно, что в голосовании принимали участие 16 судей.

Напомним, что 24 мая "Народный фронт" обжаловал в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады. Инициативу поддержали 62 народных избранника.

Правительство подняло зарплаты украинским чиновникам

19 июня стало известно, что Кабмин повысил зарплаты местным чиновникам. Так, должностной оклад глав областных советов и Киевского городского главы был увеличен с 15,4 тыс. до 17,76 тыс. гривен. Такое решение было принято на заседании правительства.

Также увеличены такие должностные оклады:

первых заместителей глав регионов и секретаря Киевсовета — с 13,8 тыс. грн до 15,54 тыс. грн;

заместителей глав областных советов и Киевского городского главы — с 12,4 тыс грн до 13,88 тыс. грн;

специалистов аппарата областных советов – с 3,5 тыс. грн до 3,8 тыс. грн;

глав райсоветов – с 11,3 тыс. грн до 14,27 тыс. грн;

местных, сельских и поселковых глав — с 7,5-12,2 тыс. грн до 9,5-15,54 тыс. грн в зависимости от группы городов.

Среди прочего изменена сетка надбавок к окладам за ранги должностных лиц местного самоуправления. Так, ранее с 1 по 15 ранг надбавка составляла от 45 грн до 160 грн, то теперь будет составлять от 200 грн от 1 тыс. грн.

Напомним, как отмечалось в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ в рамках программы stand-by, рост зарплат государственных служащих в Украине в 2019 году ограничен.

Жестокое убийство 11-летней девочки под Одессой

Трагедией закончилась история поисков 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в пгт Ивановка Одесской области. В четверг, 20 июня, стало известно, что тело Даши нашли в выгребной яме. Подозреваемый в убийстве девочки задержан.

Активные поиски пропавшей девочки начались 15 июня. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 13 июня Даша направилась с рынка, где работает ее мама, в танцевальный кружок, и с тех пор местонахождение девочки оставалось неизвестным. Возле местного рынка ее в последний раз зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Для координации поисков был создан оперативный штаб, который возглавил шеф областной полиции области Олег Бех. К розыскам ребенка привлекли авиацию, полицию, Нацгвардию и волонтеров. Это не преувеличение: был задействован весь личный состав местного отдела полиции, а также копы из соседних районов. К ним присоединились 100 военнослужащих Национальной гвардии, а также сотни местных жителей. Кроме того, к поискам привлекли и самолеты местного аэроклуба, оснащенные видеокамерами.

Участники поисков проводили обыски и подворовые обходы, а военные и волонтеры прочесывали поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр были установлены посты полиции.

К сожалению, девочка была найдена погибшей. Как сообщалось на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook, ее тело было найдено на территории одного из домовладений того же поселка, где она проживала.

"Только при отработке территории в селе Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили предварительно труп пропавшей Дарьи Лукьяненко. В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками ребенка", – говорилось в сообщении Нацполиции.

Уже в четверг, 20 июня, подозреваемого задержали и появилось видео обыска его дома. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в регионе, мужчина уже признался в содеянном,

Все подробности этого жуткого дела читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши помогал ее искать: что нужно знать о трагедии".

В Киеве трагически погиб Дмитрий Тымчук

В среду, 19 июня, стало известно, что в Киеве погиб координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна. Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала скорая помощь, Тымчук уже скончался.

Дмитрию Тымчуку было 46 лет. Военный и политический журналист, подполковник запаса, депутат Верховной рады Украины VIII созыва от "Народного фронта". С марта 2014 года Дмитрий Тымчук являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе.

Что касается причин гибели Тымчука, то помощнику главы Госпогранслужбы Украины Олегу Слободяну показалась маловероятной "случайная" версия гибели народного депутата от "Народного фронта". В Верховной Раде также никто не верит, что смерть народного депутата Дмитрия Тымчука произошла по причине неосторожного обращения с оружием. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" коллега нардепа по парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне Александр Бригинец, это "зачистка" тех, кто много знает о войне. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев также признался, что не верит в "случайную" версию смерти нардепа.

Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Был в квартире не один: все подробности гибели Дмитрия Тымчука".

В Украине приступил к работе новый посланник США

18 июня новый представитель США в Украине Уильям Тейлор прибыл в Киев. Он заменит Кристину Квин на посту временного поверенного США в делах Украины. Об этом сообщило американское посольство на своей странице в Facebook. Тейлор будет руководить американской дипмиссией во время парламентских выборов и "переходного периода" в Украине, сообщили в посольстве Соединенных Штатов.

Нужно отметить, что это уже вторая каденция Тейлора в нашей стране: он был послом США в Украине с 2006 по 2009 год. Опытный дипломат, перед последним на данный момент назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом. Соединенные Штаты остаются глубоко преданные успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал временный поверенный США.

Также в посольстве отметили, что Кристина Квин вернется к своей работе в должности заместителя главы дипмиссии в Украине.

Напомним, что еще 20 мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности. Накануне завершения каденции Йованович СМИ сообщали, что США вместо нового посла отправят в Украину временного поверенного.

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