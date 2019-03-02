Что изменится для украинцев весной: ждем магнитные бури, новые пенсии и реформа "вторички"

В марте будут новые правила для субсидий, а в мае — пеня за ЖКУ

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Что изменится для украинцев весной: ждем магнитные бури, новые пенсии и реформа "вторички" Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f9/445/5c77f9445c67e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f9/445/5c77f9445c67e.jpg 2019-03-02T07:28:00+02:00 Украина В марте будут новые правила для субсидий, а в мае — пеня за ЖКУ

Эта весна принесет украинцам новые правила получения госпомощи, второй этап медицинской реформы и пеню за долги по ЖКУ. "Сегодня" выяснила, чего еще ждать от ближайших трех месяцев.

Новшества марта

Уже сегодня стартует автоматический пересчет пенсий для 10,2 млн украинцев. В среднем выплаты вырастут на 255 грн, а минимальная надбавка составит 100 грн. Тем, кто получает минимальную пенсию, выплатят компенсацию за отсутствие индексации в 2015—2016 годах. Речь идет о 2 млн человек, которым выдадут по 2410 грн. Сумму разобьют на два одинаковых платежа: первый будет в марте, второй — в апреле.

Запустят и монетизацию субсидий — с 12 марта украинцы смогут получить субсидии наличными в любом отделении Ощадбанка. Пенсионерам эти деньги перечислят вместе с пенсией на карточки или выдадут на почте. Средняя сумма составит 1,5 тыс. грн, а по данным Минсоцполитики деньги получат около 4 млн семей. Однако изменятся и правила лишения субсидий. Если раньше ее забирали после двухмесячной задолженности за "коммуналку", с 1 марта помощь заберут за месяц просрочки. При этом сумма задолженности должна быть не меньше 340 грн.

Также в марте Украину накроют магнитные бури. Первую стоит ждать уже завтра и она будет одной из самых сильных за весь месяц. Кроме того, синоптики предупреждают о незначительных бурях 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 и 29 марта. Самые сильные бури прогнозируются на 19, 27 и 28 марта. Наконец, 31 марта, в день выборов президента Украины, страна перейдет на летнее время, переведя часы на один час вперед.

А в апреле

В начале апреля Минфин ждет 500 млн евро от ЕС, но чтобы получить эти деньги, Украине нужно запустить реформу таможни. А в Полтавской области с 1 апреля запустят эксперимент по реформе вторичной (специализированной) медпомощи. Пациенты смогут заключить договоры со специалистами (хирурги, ЛОР-врачи, травматологи), которые будут получать за каждого человека определенное количество денег. Предварительно это будет 1623 грн "за пролеченный случай", но окончательная сумма будет зависеть от тяжести заболевания и потраченных на лечение ресурсов. Такое решение вчера принял Кабмин. Кроме того, с апреля медикаменты по программе "Доступные лекарства" (препараты от астмы, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний) будут выдавать по электронным рецептам, а деньги за них аптекам будет перечислять Нацслужба здоровья. Это позволит пациентам получать лекарства в любой аптеке страны, которая подключилась к программе. Наконец, в планах правительства — запустить программу доставки лекарств в села по почте.

Возвращение пени и техосмотр авто в мае

Также с приходом последнего весеннего месяца вернется пеня за неоплаченную "коммуналку", которую отменили в 1996 году. Соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в ноябре 2017-го. Предполагается, что неплательщики должны будут заплатить 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, или 3,65% годовых. При этом пеня не может быть больше 100% суммы долга.

С 1 мая также изменятся правила техосмотров. После него владельцы транспортных средств должны будут наклеить на лобовое стекло специальную радиочастотную метку, на которой будет записана информация о том, проходил ли автомобиль ТО. Это даст возможность правоохранителям в будущем считывать информацию с этих меток на расстоянии. Напомним, техосмотр обязателен для грузовиков, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы. А вот владельцам "евроблях" в конце месяца придется несладко. С 23 мая водителей нерастаможенных автомобилей на "еврономерах" начнут останавливать на дорогах, штрафовать (от 8,5 до 170 тыс. грн) и забирать транспортные средства.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разобрались, что ждет теперь владельцев евроблях. Разобраться в ситуации помогла Зоя Быстрова, начальница управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.