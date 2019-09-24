Князев уходит в отставку: чем запомнился глава Нацполиции

Фото: Национальная полиция Украины

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24 сентября стало известно, что руководитель Национальной полиции Сергей Князев подал заявление об отставке со своей должности.

"Я очень люблю свою работу, полностью отдавал себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня с должности. Я благодарю весь коллектив Национальной полиции, который работал, работает и будет работать в продолжении реформы (полиции – ред.) – стратегия нами запланирована на долгие годы", – заявил Князев на брифинге.

Видео: Нацполиция

Сайт "Сегодня" собрал короткую биографию генерала полиции I ранга Сергея Князева:



Родился 18 октября 1971 года в поселке городского типа Мстера Владимирской области (сейчас находится на территории РФ). Еще в дошкольном возрасте переехал с родителями в город Белая Церковь под Киевом. В 2002 году закончил Национальную академию Внутренних дел Украины. Защитил кандидатскую диссертацию в области юриспруденции.

В 1989-1991 годах проходил срочную службу в рядах Советской армии в Абхазии, Азербайджанская ССР.

Службу в ОВД начал в 1992 году милиционером отдела охраны города Белая Церковь, через три года перешел в отдел уголовных преступлений. С 1995 по 2008 год прошел служебный путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника-начальника криминальной милиции (Белоцерковский городской отдел милиции).

Начиная с 2008 года руководил управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области. При участии Князева в Киевской области в 2009 году удалось задержать маньяка Юрия Кузьменко (прозвище Элвис), которого суд признал виновным в 13 убийствах и ряде других преступлений.

"Кстати, поимкой Кузьменко я занимался весьма конкретно. Когда в начале 2008 года меня назначили начальником угрозыска Киевской области, руководитель УМВД мне сказал: "Поздравляю, но в кабинет свой сядешь тогда, когда поймаешь маньяка!". И вот полтора года я прожил, по сути, в Боярских лесах и Васильковских полях, пока не изловили убийцу и насильника", – рассказывал Князев в интервью "Сегодня".

Также Князев был одним из тех, кто раскрывал нападение на журналистку Татьяну Чорновол в декабре 2013 года, во время Евромайдана, однако позже в суде дело развалилось и все подозреваемые были отпущены.

С ноября 2014 года – временно и. о. заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области, начальник криминальной милиции.

В последующие годы последовательно занимал должности начальника главков Нацполиции в Закарпатской и Ровенской областях. Оба назначения были связаны с необходимостью навести порядок на местах. В Закарпатье – после вооруженного конфликта в Мукачево в июле 2015, в результате которого погибли три человека, включая двоих представителей "Правого сектора". Назначение на должность главы полиции Ровенской области было связано с задачей навести порядок с незаконной добычей янтаря в регионе.

С 10 ноября 2016 – глава Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

В феврале 2017-го министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес кандидатуру начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергея Князева на пост главы Нацполиции. 8 февраля Кабинет министров Украины поддержал его кандидатуру.

На должности руководителя НПУ запомнился тем, что только за 2018 год открыл 65 уголовных дел по фактам незаконной добычи янтаря, и значительно укрепил работу киберполиции – за год была выявлена почти тысяча попыток кибератак, а всего в сфере информационных технологий известно о шести тысячах преступлений. Также под его руководством было раскрыто скандальное дело о покушении на убийство активистки Катерины Гандзюк.

Разведен. У Князева трое детей и внучка. Старший сын Николай 1995 года рождения пошел по стопам отца и тоже работает в органах правопорядка.

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