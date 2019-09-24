Князев уходит в отставку: чем запомнился глава Нацполиции

24 сентября стало известно, что руководитель Национальной полиции Сергей Князев подал заявление об отставке со своей должности.
"Я очень люблю свою работу, полностью отдавал себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня с должности. Я благодарю весь коллектив Национальной полиции, который работал, работает и будет работать в продолжении реформы (полиции – ред.) – стратегия нами запланирована на долгие годы", – заявил Князев на брифинге.
Сайт "Сегодня" собрал короткую биографию генерала полиции I ранга Сергея Князева:
Родился 18 октября 1971 года в поселке городского типа Мстера Владимирской области (сейчас находится на территории РФ). Еще в дошкольном возрасте переехал с родителями в город Белая Церковь под Киевом. В 2002 году закончил Национальную академию Внутренних дел Украины. Защитил кандидатскую диссертацию в области юриспруденции.
В 1989-1991 годах проходил срочную службу в рядах Советской армии в Абхазии, Азербайджанская ССР.
Службу в ОВД начал в 1992 году милиционером отдела охраны города Белая Церковь, через три года перешел в отдел уголовных преступлений. С 1995 по 2008 год прошел служебный путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника-начальника криминальной милиции (Белоцерковский городской отдел милиции).
Начиная с 2008 года руководил управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области. При участии Князева в Киевской области в 2009 году удалось задержать маньяка Юрия Кузьменко (прозвище Элвис), которого суд признал виновным в 13 убийствах и ряде других преступлений.
"Кстати, поимкой Кузьменко я занимался весьма конкретно. Когда в начале 2008 года меня назначили начальником угрозыска Киевской области, руководитель УМВД мне сказал: "Поздравляю, но в кабинет свой сядешь тогда, когда поймаешь маньяка!". И вот полтора года я прожил, по сути, в Боярских лесах и Васильковских полях, пока не изловили убийцу и насильника", – рассказывал Князев в интервью "Сегодня".
Также Князев был одним из тех, кто раскрывал нападение на журналистку Татьяну Чорновол в декабре 2013 года, во время Евромайдана, однако позже в суде дело развалилось и все подозреваемые были отпущены.
С ноября 2014 года – временно и. о. заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области, начальник криминальной милиции.
В последующие годы последовательно занимал должности начальника главков Нацполиции в Закарпатской и Ровенской областях. Оба назначения были связаны с необходимостью навести порядок на местах. В Закарпатье – после вооруженного конфликта в Мукачево в июле 2015, в результате которого погибли три человека, включая двоих представителей "Правого сектора". Назначение на должность главы полиции Ровенской области было связано с задачей навести порядок с незаконной добычей янтаря в регионе.
С 10 ноября 2016 – глава Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
В феврале 2017-го министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес кандидатуру начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергея Князева на пост главы Нацполиции. 8 февраля Кабинет министров Украины поддержал его кандидатуру.
На должности руководителя НПУ запомнился тем, что только за 2018 год открыл 65 уголовных дел по фактам незаконной добычи янтаря, и значительно укрепил работу киберполиции – за год была выявлена почти тысяча попыток кибератак, а всего в сфере информационных технологий известно о шести тысячах преступлений. Также под его руководством было раскрыто скандальное дело о покушении на убийство активистки Катерины Гандзюк.
Разведен. У Князева трое детей и внучка. Старший сын Николай 1995 года рождения пошел по стопам отца и тоже работает в органах правопорядка.
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