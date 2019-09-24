От Кравчука до Зеленского: что нужно знать о визитах украинских президентов в США

Чаще всего встречался с заокеанским коллегой Леонид Кучма, а Янукович летал в Вашингтон только раз

Фото: Getty Images / Фото: Сегодня

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. 23 сентября он начал свой первый визит в США, который продлится до 26 сентября. Планируется, что украинский лидер выступит 25 сентября с речью во время общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

На полях Генассамблеи Зеленский намерен провести ряд двухсторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как удалось ранее выяснить СМИ, встреча президентов Украины и США должна состояться 25 сентября и продлиться 45 минут.

Читайте историю официальных и дружественных визитов украинских президентов в США и встреч с заокеанскими коллегами в специальном материале сайта "Сегодня".

Леонид Кравчук и "Котлета по-киевски"

Фото: "Сегодня"

Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах 1 декабря 1991 года, набрав 61,6% голосов. А уже 5-7 мая 1992 года он совершил свой первый зарубежный визит – как раз в Вашингтон, где встретился с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-старшим. Как писали СМИ 27 лет назад, в ходе встречи была достигнута рамочная договоренность о "демократическом партнерстве". Но предыстория этого визита была не слишком благоприятной с политической точки зрения.

"Когда приехал к нам Буш-старший, он провозгласил на заседании Верховной Рады (1 августа 1991 года. – Авт.) тезис: надо помогать России, потому что Россия становится на путь демократии, и не надо разваливать Советский Союз. Тогда это вошло в историю, как "Chiken Kyiv speech" (речь "Котлета по-киевски". – Авт.)", – рассказывал первый президент Украины в интервью "Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал".

Такое издевательское название речи Буша дал редактор газеты The New York Times Уильям Сафир: перепуганный распадом Югославии, президент США выступил в Киеве с призывом воздержаться от выхода из СССР. (Текст речи написала будущий Госсекретать Кондолиза Райс.) Но несмотря на все разногласия, по результатам визита главы Украины и США подписали меморандум о взаимопонимании. Впрочем, по словам самого Кравчука, давление Белого дома на Киев в вопросе российско-украинских отношений все равно сохранялось.

"Знаете, я вам приведу один пример. Я приехал с визитом в США (в 1992 году. – Авт.). Тогда президентом был Джордж Буш-старший. Мы сидели, разговаривали и касались и чисто украинских проблем, и украинско-американских, кто у нас партнер, кто стратегический и не стратегический партнер и, конечно, затронули тему России. Я не помню ни одного предложения, где бы не было акцента, что нам нужно забывать, что мы должны налаживать нормальные отношения с Россией", – напомнил первый президент Украины.

В следующий раз Кравчук встречался уже с 42-м президентом США Биллом Клинтоном 12 января 1994 года, но не в Америке, а на родной территории – в терминале международного аэропорта "Борисполь". Никаких официальных документов при этом подписано не было.

Леонид Кучма удивил американцев прямотой

Фото: AFP

Свой первый зарубежный визит в качестве президента Украины Леонид Кучма совершил в Канаду в октябре 1994 года, где встретился с премьер-министром Канады Жаном Кретьеном, представителями украинской диаспоры, а также подписал договор о кредите с Международным валютным фондом – 26 октября как раз состоялось заседание совета директоров МВФ в Виннипеге. Но уже через месяц, в конце ноября Кучма вылетел в Вашингтон, где подписал Хартию украинского-американского партнерства, дружбы и сотрудничества.

"Энтони Лейк, который был при Клинтоне, рекомендовал говорить напрямую и откровенно с такими людьми, как Кучма и Горбулин. Мы были совершенно не МИДовскиго стиля люди. И он, и я говорили то, что считали нужным – наверное, в этом плане мы просто удивляли американцев", – вспоминал секретарь СНБО (1996-1999), советник президента Украины Леонида Кучмы Владимир Горбулин в специальном материале "Эпоха Кучмы: каким люди помнят второго президента".

Энтони Лейк знал, о чем говорил: свою первую поездку в США Кучма совершил еще накануне выборов. Вот как об этом вспоминает глава тогдашней Администрации президента Дмитрий Табачник (1994-1996), руководивший предвыборным штабом будущего президента Украины.

"Еще одним важным моментом избирательной кампании была наша поездка в Америку по приглашению Национального института Демократической партии. Это, по сути, была попытка американцев познакомиться с Кучмой. Формально в делегацию он вошел, как только что избранный народный депутат (народным депутатом Украины II созыва Кучма был избран в марте 1994 года – Ред). Я увидел там впервые, как срабатывают тайные пружины американской дипломатии. Устроить официальную встречу с Клинтоном американцы не могли, это выглядело бы поддержкой оппозиционного кандидата. С вице-президентом Альбертом Гором также нельзя. Самая высокая из заявленных встреч была с помощником президента по вопросам национальной безопасности Энтони Лейком. Кроме Кучмы на встрече был я и переводчик. Я тогда поразился, какой небольшой у третьего лица в администрации президента кабинет. Встречу назначили перед самым обеденным перерывом. Уже прошло 40-45 минут, она близится к завершению. И тут открывается дверь, заходит высокий, красивый, в шикарном костюме мужчина. По фотографиям мы его узнали. "Здравствуйте, господин Кучма! Я вице-президент США Альберт Гор. Я вот шел по коридору и зашел к своему другу Лейку". Официальной встречи не было, но они проговорили с Кучмой минут 40", – рассказывал Дмитрий Табачник в специальном материале "Жена Кучмы, узнав о победе мужа, решила: это шутка".

Президент Кучма побывал в США с официальным и дружественным визитом еще четырежды: в феврале 1996-го, в мае 1997-го, и дважды в 1999 году – в апреле и в декабре. Еще две встречи Клинтон-Кучма состоялись в Украине: в мае 1995 года и в июне 2000-го. Таким образом, второй президент Украины встречался со своим американским коллегой чаще других глав украинского государства.

Виктор Ющенко: триумф украинского политика в США

Фото: "Сегодня"

Свой первый заграничный визит новоизбранный президент Виктор Ющенко совершил в Россию – причем буквально на следующий день после инаугурации. Следом Ющенко отправился в европейское турне, посетив Страсбург и Брюссель. И только свой третий иностранный визит в качестве главы государства третий президент Украины совершил в США.

Когда Ющенко прибыл в Вашингтон в апреле 2005 года, Овальный кабинет уже занимал преемник Клинтона – Джордж Буш-младший. Помимо рабочей встречи с президентом США, были запланированы встречи с вице-президентом Диком Чейни и госсекретарем Кондолизой Райс. Трехдневный визит Ющенко в США завершился его выступлением в Конгрессе. Как отметили в своем репортаже корреспонденты "Радио Свобода" , эта речь стала кульминацией визита и личным триумфом украинского политика.

"Возможность выступить на совместном заседании палат Конгресса предоставляется далеко не каждому высокопоставленному визитеру. В прошлом этой чести удостаивались Уинстон Черчилль, Лех Валенса, Нельсон Мандела. Председательствовал на заседании вице-президент Дик Чейни, а в зале присутствовали 9 членов кабинета, включая министра обороны Дональда Рамсфелда. Многие члены Конгресса украсили себя оранжевыми шарфами и головными уборами и встретили президента Украины дружной овацией", – рапортовала "Радио Свобода".

Следующая встреча украинского и американского лидеров состоялась на американской земле в октябре 2008 года. Виктор Ющенко и президент США Джордж Буш-младший обсудили двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, безопасности, интеграции нашей страны в евроатлантические структуры и остались довольны уровнем выполнения украинско-американского плана действий.

Виктор Янукович ездил за деньгами для Чернобыльского укрытия

Фото: AFP

Если Леонид Кучма стал безусловным рекордсменом по официальным и дружественным визитам в США, то Виктор Янукович побил своеобразный антирекорд: официально лидеры двух государств встречались только раз.

21 сентября 2010 года Янукович улетел в Штаты впервые – это была уже третья его зарубежная поездка в статусе главы государства после посещения Брюсселя, где он встретился с президентом ЕС Германом Ван Ромпеем, и Москвы. В Нью-Йорке президент Украины принимал участие в 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой и состоялась его встреча с американским коллегой Бараком Обамой в рамках саммита по ядерной безопасности. В результате встречи Янукович получил подтверждение гарантий США предоставить Украине 250 млн долларов на обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС.

В следующий раз Янукович встретился с Обамой в кулуарах саммита НАТО в Чикаго в мае 2012 года, но неофициально. Американский президент, кроме прочего, поблагодарил Януковича за то, что сохранил присутствие украинских миротворцев в Афганистане.

Петр Порошенко застал и Обаму, и Трампа

Фото: Getty Images

Петр Порошенко стал первым украинским президентом, который наносил официальные визиты двум своим заокеанским коллегам подряд: 44-му президенту США Бараку Обаме и его преемнику Дональду Трампу. Причем с Обамой Порошенко встречался дважды.

Свой первый визит в Вашингтон в качестве пятого президента Украины Петр Алексеевич совершил в сентябре 2014 года, где, кроме прочего, Порошенко пригласили выступить в Конгрессе США. Он стал вторым после Виктора Ющенко украинским президентом, который удостоился такой чести.

"Обращение президента Порошенко к Конгрессу является еще одним свидетельством нашей приверженности к надеждам его народа. Это будет большая честь приветствовать его в Капитолии в Соединенных Штатах", – заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бонер.

Но сперва Порошенко совершил рабочий визит в Канаду, где принял участие в совместном заседании палаты общин и Сената парламента Канады, провел встречи с премьер-министром Канады Стивеном Харпером и генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном. С Обамой президент Украины встретился на следующий день, 18 сентября. Американский президент поддержал дипломатическое решение кризиса на Донбассе и пообещал предоставить Украине пакет помощи в размере 46 млн долларов.

В следующий разПорошенко улетел в США 30 марта 2016 года в рамках саммита по ядерной безопасности – на ней президент США подтвердил готовность предоставить третий транш кредитных гарантий после формирования украинского правительства.

"Главы государств обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и скоординировали усилия для полной имплементации Россией Минских договоренностей. Президенты также обсудили вопросы развития стратегического партнерства между Украиной и США", – так озвучивались первые итоги визита Порошенко в сообщении пресс-службы украинского президента.

А 20 июня 2017 года состоялась встреча Порошенко с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Сам президент США позитивно оценил визит президента Украины в Нью-Йорк.

"Это замечательно, что сегодня с нами в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко", – написал Трамп в своем Twitter.

Украинский президент также высоко оценил результаты встречи.

"Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться", – сказал Порошенко журналистам после встречи с президентом США в в Нью-Йорке.

Как сообщали новости "Сегодня", бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, чем Зеленский может заинтересовать Трампа. По ее словам, сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь с экономическим ростом.

В свою очередь бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Зеленскому для успешности переговоров нужно предложить Трампу то, что будет выгодно США и самому хозяину Белого дома, а также должен найти особый тонкий подход к американскому коллеге. Читайте больше, какие в США дают советы Зеленскому перед встречей с Трампом.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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