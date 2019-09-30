Перевод часов, отказ от мелочи и новые правила получения субсидий: что ждет украинцев в октябре

С 26 на 27 октября стрелки часов нужно будет перевести на час назад

/ Фото: Александр Яремчук

Октябрь в Украине обещает быть богатым на события. Так, из обихода исчезнут мелкие монеты, в конце месяца нужно будет перевести часы, а фотографироваться на документы разрешат в головных уборах. Сайт "Сегодня" рассказывает о главных изменениях, которых стоит ожидать в октябре.

Перевод часов

Несмотря на то, что вот уже несколько лет в Украине продолжаются дискуссии о том, нужно ли переводить часы осенью и весной, кардинальных изменений в этом вопросе так и не появилось. Именно поэтому в ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад.

Отказ от мелочи

Уже в октябре 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек будут выведены из оборота, поэтому использовать их для расчета не получится. Напомним, что такие монеты можно обменять бесплатно в течение последующих трех лет: до 30 сентября 2020 года – во всех отделениях украинских банков, до 30 сентября 2022 года – в Национальном банке и отделениях "Ощадбанка", "ПриватБанка" и "Райффайзен Банка Аваль". Также со временем из оборота будет изыматься монета номиналом в 25 копеек, а бумажные 1,2,5 и 10 гривен хотят сделать металлическими.

Помимо этого, с 25 октября Нацбанк введет в оборот новую купюру номиналом в 1000 гривен. На купюре будет размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского.

Новые правила для получения субсидий

В августе Кабмин изменил порядок выплат монетизированных субсидий и новые правила вступают в силу уже с октября. Теперь можно будет получить денежный перевод (субсидию) не только в "Ощадбанке", но и в одном из уполномоченных банков.

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Также в соответствии с новым порядком неиспользованные деньги на счетах субсидиантов смогут лежать дольше. Раньше за деньгами нужно было прийти в течение месяца, теперь эту норму убрали. Но в правительстве уточняют, что остатки средств, которые имелись на счетах, открытых специально для получения субсидий, по состоянию на 1 июня, могут там лежать до 20 декабря, после чего неиспользованная сумма будет возвращена на счет Минсоцполитики.

Фото на документы в головных уборах

С октября украинцам разрешат фотографироваться на документы в головных уборах. Правда, только из религиозных соображений и не закрывая лицо. Новые правила Кабинет министров утвердил еще в июле, отменив устаревшее требование.

Такое нововведение упростит процесс получения документов представителям различных религий: речь идет о тех, кто в повседневной жизни носит головные уборы, например, хиджаб (у мусульман), дастар (тюрбан у сикхов) и т.д.

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Дополнительный выходной

В октябре украинцев ожидает дополнительный выходной: 14 октября в стране отмечается День защитника Украины, который приходится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – 12, 13 и 14 октября.

Обязательно включенные фары для автомобилистов

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С 1 октября, вводится обязательное требование для водителей – ездить в дневное время суток за городом с включенными фарами. Об этом автомобилистам напоминает Национальная полиция. В ведомстве сообщают, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Это требование обязательно для выполнения в любое время суток.

Требования для гостиниц

С 1 октября в силу вступают новые изменения в Государственные строительные нормы (ГСН) относительно проектирования гостиниц. Теперь в жилых и общественных помещениях гостиниц необходимо будет предусматривать системы раздельной сортировки мусора, а также очистки системы от мусора и уборки пыли. Содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг/кв. м.

Начало призывной кампании

С 1 октября в Украине стартует новая призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В ходе осеннего призыва планируют привлечь более 15 тыс. человек для срочной военной службы. Но стоит напомнить, что отправлять в зону проведения Операции объединенных сил призывников не будут.

=9 тыс. человек планируют привлечь в Вооруженные силы, 4,4 тыс. – в Нацгвардию, 1 тыс. – в Госпогранслужбу, 800 – в Госспецслужбу транспорта, а возраст призывников должен быть от 20 до 27 лет.

Дождливая погода и заморозки

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что октябрь в Украине будет не слишком холодным, но с типичными заморозками. В среднем столбики термометров по стране покажут +7+12 градусов, немного холоднее будет в горных районах – +6+7 градусов тепла. Также октябрь обещает быть щедрым на дожди. А настоящее похолодание начнется только под конец месяца – после 20 октября ожидаются более обильные дожди и мокрый снег.

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