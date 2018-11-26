Что происходит в штабе Южного оперативного командования ВМС в Одессе

Сегодня, 09:23

Корабли выходят в море, а весь личный состав подняли по тревоге


После акта агрессии со стороны России в Азовском море весь состав Военно-Морских сил подняли по тревоге. В полной боевой готовности также Вооруженные силы и Служба безопасности Украины. Что происходит в штабе Южного оперативного командования Военно-Морских сил в Одессе – узнавали журналисты "Сегодня".

Сейчас ВМС Украины приведены в полную боевую готовность, а корабли военно-морского флота, базирующиеся в Одесском порту, покинули гавань и вышли в море. Моряки, поднятые по тревоге, полночи со снаряжением собирались на базах. Кроме того, под зданием южного оперативного командования дежурят военные на БТР, а одесские правоохранители перешли на усиленный режим.

"Сотрудники полиции совместно с патриотическими организациями осуществляют охрану публичного порядка с целью недопущения возможных провокаций со стороны заинтересованных лиц", – рассказал "Сегодня" руководитель Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

Смотрите выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" Смотрите в выпусках в 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00. 

Напомним, в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня""Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, Одесса, ВМС, азовское море, штаб , командование

Вы сейчас просматриваете новость "Что происходит в штабе Южного оперативного командования ВМС в Одессе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: Верховная Рада/С.Ковальчук, І.Кармелюк

Агрессия России на Азове: Рада рассмотрит вопрос введения военного положения

Сегодня, 08:48

Заседание парламента пройдет в закрытом режиме

Украина

Фото: Наталья Хомяк

Протесты против агрессии России в Азовском море: что происходит под посольством РФ в Киеве

Сегодня, 08:43

Ночью под посольством горел автомобиль, а в здание летели дымовые шашки
Загрузка...

Россия

Фото: navy.mil.gov.ua

Ситуация в Азовском море: после нападения Россия открыла Керченский пролив

Сегодня, 08:22

Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра  

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн

Сегодня, 09:47

Россияне атаковали группу украинских военных судов и захватили три корабля
Загрузка...