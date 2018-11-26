Что происходит в штабе Южного оперативного командования ВМС в Одессе

Корабли выходят в море, а весь личный состав подняли по тревоге

После акта агрессии со стороны России в Азовском море весь состав Военно-Морских сил подняли по тревоге. В полной боевой готовности также Вооруженные силы и Служба безопасности Украины. Что происходит в штабе Южного оперативного командования Военно-Морских сил в Одессе – узнавали журналисты "Сегодня".

Сейчас ВМС Украины приведены в полную боевую готовность, а корабли военно-морского флота, базирующиеся в Одесском порту, покинули гавань и вышли в море. Моряки, поднятые по тревоге, полночи со снаряжением собирались на базах. Кроме того, под зданием южного оперативного командования дежурят военные на БТР, а одесские правоохранители перешли на усиленный режим.

"Сотрудники полиции совместно с патриотическими организациями осуществляют охрану публичного порядка с целью недопущения возможных провокаций со стороны заинтересованных лиц", – рассказал "Сегодня" руководитель Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

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Напомним, в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".