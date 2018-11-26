Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность
Ранее в полную боевую готовность была приведена СБУ
Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.
"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность "полнаяˮ", – говорится в сообщении.
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Напомним, ранее мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территорию Украины провокаций спецслужб РФ.
Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
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