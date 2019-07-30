Соответствующее решение судья принял сегодня на заседании

/ Фото: AFP

Дело MH17: апелляционный суд оставил под стражей боевика, причастного к транспортировке Бука https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20mh17 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20mh17 2019-07-30T21:25:00+03:00 Украина Соответствующее решение судья принял сегодня на заседании

Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу адвокатов на арест "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимира Цемаха и оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи от 29 июня 2019 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", - заявила она.

Как известно, в конце июня Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Владимира Цемаха на два месяца.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе по сбиванию самолета.

Также напомним, что СБУ не стала опровергать информацию о том, что к ней попал важный свидетель по делу MH17 – бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах из Снежного, помогавший прятать установку "Бук".

Кроме того, писалось, что 19 июня Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также стало известно, что СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам. Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама