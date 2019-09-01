Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

День знаний в социальных сетях: украинцы "взорвались" шутками и фотожабами

1 сентября, 17:52

"Сегодня" собрали шуточные поздравления для школьников и их родителей с новым учебным годом

Поздравления с 1 сентября первокласснику

Поздравления с 1 сентября первокласснику / Фото: Depositphotos

Ко Дню знаний, который в этом году выпал на выходной день и стал преддверием начала учебного года в украинских школах и других учебных заведениях, в сети появилось множество шуток и фотожаб, посвященных этому празднику.

Реклама

Напомним, что бывший министр образования и науки Лилия Гриневич утверждала, что министерство не может запретить школьные линейки и участие чиновников в торжествах в учебных заведениях. В то же время ведомство предложило школам разные форматы для празднования начала или завершения учебного года.

А тем временем, "Сегодня" изучили цены к новому учебному году на нескольких торговых площадках. Те, кто любит откладывать дела на последний момент, могут узнать, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.

В тренде
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины "Олимпик" – "Шахтер"
"Горняки" готовятся продлить победную серию в Премьер-лиге

Между тем, дочери миллионера Мухаммеда Захура и певицы Камалии в этом году начинают обучение в первом классе специальной элитной британской гимназии на Печерске. Камалия призналась, что лишь на канцелярию потратила кругленькую сумму.

Пока украинские первоклашки только готовятся пойти в школу, мамы британских детей вовсю постят в соцсетяхзабавные фото до и после первого дня в школе. Так, мать четырех детей Джиллиан Фалконер из шотландского города Глазго сделала фотографию своей пятилетней дочери до и после ее первого дня в школе. Снимок попал на страницы издания Barrhead News, обрел популярность в Facebook и стал "вирусным".

Ведущий программы "Контролер" на телеканале "Украина" Ярослав Куц рассказал о подготовке детей к новому учебному году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как подготовить ребенка к школе: советы известного телеведущего

Узнайте также из видео, сколько стоит минимальный школьный набор:

Экс-премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что в программу "Новая украинская школа" уже вложили почти 7 млрд гривен. И в этом году в НУШ пойдет один миллион детей.

Кроме того, Гройсман рассказал, что уже более года в Украине реализуется программа обновления питания в школах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

школа школьники родители 1 сентября соцсети день знаний социальные сети фотожабы

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известно
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известноПолитика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителям
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителямУкраина
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика

Новости партнеров

Loading...