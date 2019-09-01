День знаний в социальных сетях: украинцы "взорвались" шутками и фотожабами

"Сегодня" собрали шуточные поздравления для школьников и их родителей с новым учебным годом

Поздравления с 1 сентября первокласснику / Фото: Depositphotos

Ко Дню знаний, который в этом году выпал на выходной день и стал преддверием начала учебного года в украинских школах и других учебных заведениях, в сети появилось множество шуток и фотожаб, посвященных этому празднику.

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Напомним, что бывший министр образования и науки Лилия Гриневич утверждала, что министерство не может запретить школьные линейки и участие чиновников в торжествах в учебных заведениях. В то же время ведомство предложило школам разные форматы для празднования начала или завершения учебного года.

А тем временем, "Сегодня" изучили цены к новому учебному году на нескольких торговых площадках. Те, кто любит откладывать дела на последний момент, могут узнать, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.

Между тем, дочери миллионера Мухаммеда Захура и певицы Камалии в этом году начинают обучение в первом классе специальной элитной британской гимназии на Печерске. Камалия призналась, что лишь на канцелярию потратила кругленькую сумму.

Пока украинские первоклашки только готовятся пойти в школу, мамы британских детей вовсю постят в соцсетяхзабавные фото до и после первого дня в школе. Так, мать четырех детей Джиллиан Фалконер из шотландского города Глазго сделала фотографию своей пятилетней дочери до и после ее первого дня в школе. Снимок попал на страницы издания Barrhead News, обрел популярность в Facebook и стал "вирусным".

Ведущий программы "Контролер" на телеканале "Украина" Ярослав Куц рассказал о подготовке детей к новому учебному году.

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Узнайте также из видео, сколько стоит минимальный школьный набор:

Экс-премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что в программу "Новая украинская школа" уже вложили почти 7 млрд гривен. И в этом году в НУШ пойдет один миллион детей.

Кроме того, Гройсман рассказал, что уже более года в Украине реализуется программа обновления питания в школах.

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