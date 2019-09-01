1 сентября в Украине – День знаний: главные подробности, фото и видео

В этом году школы сами выбирают формат и дату начала учебного года

Сценарий 1 сентября / Фото: Pixabay

В этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому украинские школы сами выбирали, соблюдать им дух или букву закона – проводить День знаний в выходной или в первый день рабочей недели (дав детворе возможность отгулять еще один день).

Кто-то отметит школьный праздник со всей помпой – торжественной линейкой, выступлениями чиновников и запуском воздушных шариков, а кто-то сделает все значительно проще и сразу проследует в классы на первый урок.

Новости "Сегодня" следят за тем, как в Украине отмечают 1 сентября и как пройдет первый учебный день .

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Напомним, что бывший министр образования и науки Лилия Гриневич утверждает, что министерство не может запретить школьные линейки и участие чиновников в торжествах в учебных заведениях. В то же время, ведомство предложило школам разные форматы для празднования начала или завершения учебного года.

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А тем временем "Сегодня" изучили цены к новому учебному году на нескольких торговых площадках. Те, кто любит откладывать дела на последний момент, могут узнать: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.

/ Фото: Сегодня

Хотя 1 сентября ассоциируется со школьной линейкой, шуршанием букетов, встречей с нарядными одноклассниками и учителями, кроме праздника возвращение к учебе приносит и новые страхи. Согласно исследованиям, если ребенок не научится справляться со стрессом в школе, в дальнейшей жизни он будет переживать намного более сильное напряжение.

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Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич выступила против резкого сокращения сети учебных заведений. Она считает, что этот процесс должен быть планомерным.

"Оптимизация (сети учебных заведений. – Ред.) постоянно происходит. И количество школ из года в год уменьшается. Это очень непопулярный процесс. И если кто-то думает, что это можно сделать в один клик, уволить десятки тысяч учителей, то я очень не рекомендую такую реформу. Это должен быть планомерный процесс. Более того, если это будет предусматривать увольнение большого количества людей, то те страны, в которых такое происходило, сопровождали это программам поддержки, трудоустройства и перепрофилирования этих учителей, это очень серьезная задача", – напомнила отставная чиновница Гриневич.

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Поздравления с 1 сентября / Фото: Bipbap

Девочки миллионера Мухаммеда Захура и певицы Камалии в этом году начинают обучение в первом классе специальной элитной британской гимназии на Печерске. Камалия призналась, что лишь на канцелярию потратила кругленькую сумму.

Пока украинские первоклашки только готовятся пойти в школу, мамы британских детей вовсю постят в соцсетяхзабавные фото до и после первого дня в школе. Так, мать четырех детей Джиллиан Фалконер из шотландского города Глазго сделала фотографию своей пятилетней дочери до и после ее первого дня в школе. Снимок стал попал на страницы издания Barrhead News, обрел популярность в Facebook и стал "вирусным".

Ведущий программы "Контролер" на телеканале "Украина" Ярослав Куц рассказал о подготовке детей к новому учебному году.

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Узнайте также в видео, сколько стоит минимальный школьный набор:

Несмотря на грозный прошлогодний указ Минздрава и Министерства образования и науки, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады, заместитель главы Киевской ГГА Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве в учебном году 2019/20 не будет запрета на посещение школ для невакцинированных детей.

До 1 сентября остались считанные часы, и если вы не сделали этого раньше – пора уже задуматься о важном элементе праздничного образа – маникюре. Причем не только старшеклассницы желают выглядеть идеально на школьной линейке, но и учителя в раздумьях – какой маникюр сделать на 1 сентября?

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Экс-премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что в программу "Новая украинская школа" уже вложили почти 7 млрд гривен. И в этом году в НУШ пойдет один миллион детей.

Кроме того Гройсман рассказал, что уже более года в Украине реализуется программа обновления питания в школах.

"Сегодня увидел меню "Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное – вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ", – написал Гройсман у себя в Twitter.

Домокловым мечом, висящим над многими родителями, являются обязательные медицинские справки в школу. Несмотря на то что справка действительна год (т. е. сделать ее можно было и в мае, например), руководство школ и детсадов просит, а родители стремятся раздобыть и предоставить их к 1 сентября.

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