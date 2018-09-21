Экономика выросла, но украинцы теряют настрой на крупные покупки: цифры недели

Миссия МВФ и правительство пока не достигли соглашения, курс доллара в 2019 году ожидается ниже 30 гривен

Общество

1 517 888 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым учтены по состоянию на 17 сентября 2018 года по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций

3 млрд грн алиментов взысканы с начала 2018 года в пользу детей.

Повысить на 12% предлагается с 1 января минимальную заработную плату – с 3723 до 4173 гривен. Среднемесячная заработная плата в 2019 году должна составить 10 129 грн и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличиться на 6,9%.

Сократилась в среднем на 28% количество первокурсников медицинских высших учебных заведениях в 2018 году по сравнению с предыдущими годами. Причиной стал барьер в 150 баллов, которые отныне должны получить абитуриенты на ВНО для поступления в такие вузы.

Достроят до 2025 года станцию киевского метрополитена "Львовская брама", заявила начальница КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. В замороженном состоянии станция находится с 1996 года, хотя строительство началось еще в 1991 году. До 2020 года деньги выдаваться не будут, т.к. еще не решен вопрос комплексной реконструкции Львовской площади.

На 3,73% больше в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году, правительство предлагает направить в 2019 году на развитие вооружений и военной техники по линии Министерства обороны. Сумма расходов составит 16,97 млрд грн.

5 421 уголовное преступление за первое полугодие 2018 года было зарегистрировано в Шевченковском районе Киева. На втором местеСоломенскийрайон – 4256 преступлений. Далее идут: Голосеевский – 3901, Оболонский – 3244, Деснянский – 3212, Днепровский – 3196, Святошинский – 2909. Наиболее спокойными оказались Подольский и Печерский районы: соответственно, 1552 и 1474 преступления.

Не менее 10 тыс. грн должен будет получать украинский солдат с 1 января 2019 года, заявил президент Петр Порошенко.

Увеличение на 18% расходов на Министерство социальной политики в годовом выражении предусматривает проект государственного бюджета на 2019 год – до 179 млрд 645 млн грн.

Будут работать постоянно ремонтники на столичном Южном мосту. Об этом заявил заместитель генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Валентин Осипов. По его словам, мост испытывает запредельные нагрузки и нуждается в постоянном обновлении деформационных швов на стыках и других работах по поддержанию его работоспособного состояния.

С 15 до 17 человек будет увеличен состав Центральной избирательной комиссии. Это решение позволило разблокировать процесс обновления ее состава, и сформировать новую ЦИК, которая и займется выборами 2019 года.

Увеличение на 15,9% в годовом измерении расходов на Министерство образования и науки предусматривает проект государственного бюджета на 2019 год – до 110 млрд 663 млн грн.

Заболели 440 человек корью в Украине за прошлую неделю – 187 взрослых и 253 ребенка. Заболеваемость была на уровне предыдущей недели, сообщил Минздрав. С начала года заболели 31 123 человека – 12 752 взрослых и 18 371 ребенок. Всего с начала года от осложнений кори умерли 13 человек - девять детей и четверо взрослых.

Составила 39 тыс. грн заработная плата министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за август, его заместителей – от 25,2 тыс. до 37,3 тыс. грн. Компоненты зарплаты министра: 11 636 грн – оклад, 5 818 грн – надбавка за выслугу лет, 11 636 грн – надбавка за интенсивность труда, 2 327 грн – доплаты за работу, связанную с доступом к государственной тайне, 179 грн – индексация, отпускные – 7 354 грн.

1 млрд 816 млн 100 тыс. грн в следующем году Кабинет министров планирует выделить на финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины. По закону, бюджет НОТУ должен составлять 0,2% госбюджета за прошлый год. Соответственно, Кабмин должен был выделить 1,7 млрд грн, что немного меньше указанной суммы. В этом году НОТУ получила 776 млн грн вместо положенных по закону 1,5 млрд грн.

В августе ухудшились потребительские настроения и девальвационные ожидания населения. Об этом говорится в ежемесячном исследовании GfKUkraine. Индекс потребительских настроений украинцев в августе снизился по сравнению с июльским показателем на 1,5 пункта – до 60,3, а в годовом измерении вырос на 1,7 пункта. Индекс девальвационных ожиданий снизился по сравнению с июлем на 16,7 пункта до 170,9. Индекс ожидаемого роста экономики страны на протяжении года сократился на 6 пунктов – до 52,6, показатель ожидаемой динамики безработицы увеличился на 5,8 пункта – до 133,6. Индекс личного материального состояния просел в отчетном месяце на 3,7 пункта до 49,9, индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,4 пункта по сравнению с июльским показателем до 190.

29,4 млн грн Кабинет министров выделил для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей 17 погибших военнослужащих и 24 получившим инвалидность во время участия в АТО.

Президент Петр Порошенко признает что ему не удалось выполнить многие из своих обещаний и планов, чем общество "объективно недовольно". Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде 20 сентября.

Продлятся 15 месяцев работы по капитальному ремонту проспекта Степана Бандеры в Киеве. В этом году будут выполнены только проектные работы, на которые предусмотрено 6 млн грн. Общая сметная стоимость работ составляет 629 млн грн.

Горячая вода в Киеве появится до конца сентября после перечисления части долга в пользу "Нафтогаза". Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

Экономика

Почти 99% составило в январе-августе выполнение плановых показателей как доходной, так и расходной части государственного бюджета на 2018 год. Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова,

Пока не дала результата работа миссии МВФ в Украине. Переговоры продолжаются.

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Увеличились в 2,08 раза запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа с начала сезона закачки (9 апреля), – до 15,43 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы госкомпании "Укртрансгаз". С 1 сентября по 15 сентября в хранилища было закачано 802 млн куб. м.

На уровне 29,4 грн/долл. прогнозирует правительство курс гривни к концу 2019 года. Госбюджет-2018 предполагает курс на конец года на уровне 30,1 грн/долл.

Останутся на уровне 2018 года оклады работников государственных органов, Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) – так записано в проекте госбюджета – 2019.

Сократила на 39% в годовом выражении Украина в августе экспортные поставки сахара – до 22,4 тыс. тонн, сообщила ассоциация "Укрцукор". Основные поставки осуществлялись в Узбекистан – 79%. Также незначительные отгрузки были в Азербайджан – 10% и Молдову – 6%. Суммарно за сентябрь-август 2017-2018 маркетингового года (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) экспорт сахара из Украины составил 560,4 тыс. тонн. По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн.

На 3,5 млрд долл. министерство финансов в 2019 году планирует разместить на внешнем долговом рынке еврооблигации. Предположительный срок обращения ценных бумаг 5-15 лет.

Не менее 14 млрд грн - такое дополнительное финансирование может потребоваться Фонду гарантирования вкладов физических лиц в 2019 году.

Сокращение на 15,9 млрд грн до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год запланированы расходы на выплату субсидий для населения в 2019 году.

54 млн евро готов предоставить ЕС Украине в качестве второго транша финансовой помощи для поддержки Фонда энергоэффективности.

На 1,47% меньше, чем на начало года, по состоянию на начало июля года составлял валовый внешний долг Украины – 113,75 млрд долл.

Достигнута принципиальная договоренность с Международным валютным фондам о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020 года. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Сократилось на 2% в годовом выражении производство молока в Украине в январе-августе – до 6,998 млн тонн. За прошлый год производство выросло на 0,5%.

Возросло на 3% в годовом выражении производство яиц за восемь месяцев – до 11,069 млрд шт. За прошлый год производство выросло на 3,2%.

На 2% меньше в годовом выражении морские порты Украины в январе-августе перевалили грузов. За этот период они приняли и отправили 7735 судов, что на 22 ед. выше аналогичных показателей 2017 года.

Может заработать в четвертом квартале этого года Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), но только в случае пересмотра бюджета на текущий год и расширения финансирования на 80 млрд грн, сообщил первый вице-премьер министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

На 4,3% меньше в годовом выражении составило поголовье крупного рогатого скота – 3,927 млн. Поголовье свиней уменьшилось на 4,5% – до 6,477 млн, овец и коз – на 3,6%, до 1,567 млн.Поголовье птицы выросло на 2,8%, составив 245,451 млн.

Рост на 19,4% урожая кукурузы прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия в 2018 году по сравнению с 2017 годом – до 29,5 млн тонн.

Составил 3,8% рост ВВП Украины апреле-июне к аналогичному периоду 2017 года. По отношению к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 1%.

Действуют 477 проектов в первом полугодии 2018 года в Украине в рамках международной технической помощи (МТП) общей сметной стоимостью в 4,9 млрд долл. При этом 1,3 млрд из указанной суммы финансируются из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Крупнейшими по объемам финансирования проектов донорами, предоставляющих международную техническую помощь Украине, являются США – 1,7 млрд долл. (102 проекта) и ЕБРР – 720 млн долл. (38 проектов).

70 млн долларов составила чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке 10-14 сентября. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1 976,03 млн долларов и продал 1 365,22 млн долларов.

18 сентября Минфин разместил гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 142,8 млн грн и валютные бумаги – на 4 млн долларов. Гривневые бумаги размещены под 18,5% годовых, а валютные – под 5,95%.

1399 электронных лицензий получили украинцы для перевода средств за границу за период с июля 2017 года. По ним они отправили 33,4 млн долларов.

Составили 131 млн грн поступления в местные бюджеты от продажи прав аренды на земельные участки сельхозназначения государственной собственности, проведенных территориальными органами Госгеокадастра, за январь-август 2018 года. В целом за 2017 год такие поступления составили 118,7 млн грн, в 2016 году – 95,8 млн грн, в 2015 году – 38,4 млн грн.

495 единиц составляет общая потребность "Укрзализницы" в локомотивах на ближайшие 10 лет.Обновление парка электровозов названо стратегическим приоритетом УЗ. В этой работе примет участие французская компания Alstom.

5,3 млрд кубических метров природного газа импортировала Украина в январе-июле на общую сумму 1,497 млрд долл. Средняя цена газа в июле 2018 года составила 309,1 доллара за 1 тыс куб м против 267,4 доллара – в июне, 263,5 доллара – в мае, 310,8 доллара – в апреле, 278,7 доллара – в марте, 261,1 доллара – в феврале и 279,4 доллара – в январе. Крупнейшими контрагентами по итогам семи месяцев стали компании из Швейцарии – 2,99 млрд куб м газа, Германии – 1,811 млрд куб м и Польши – 438,031 млн куб м. Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществляется.

Мир

28 мая 2019 года начнут поступать в оборот новые банкноты 100 и 200 евро. Их цветовая гамма осталась прежней. От старых они отличаются более крупным изображением номиналов, использованием в дизайне рельефных изображений и меняющих цвет при разглядывании под разными углами надписей, а также размещением на них портрета финикийской царевны Европы (в виде голограммы и водяного знака).

Выдвинула ультиматум членам британского парламента премьер-министр Тереза Мэй относительно будущего соглашения с Брюсселем о выходе Великобритании из состава ЕС. Члены парламента имеют выбор: либо выбрать предложенный им вариант соглашения с ЕС о Brexit, или вообще не иметь никакого соглашения, заявила премьер-министр.

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint вышел на маршрут в Германии.На крыше локомотива установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. В нем водород превращается в воду и при этом вырабатывается электрическая энергия. Поезд способен развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке он может преодолеть порядка 1 тыс. км, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза.

Провел 10-часовой разведывательный полет 17 сентября стратегический беспилотник RQ-4А GlobalHawk ВВС США вдоль линии разграничения на Донбассе. Он вылетел с авиабазы на Сицилии и курсировал по дуге вдоль линии разграничения. Летал на высоте 15-16 тыс. метров на расстоянии 70-80 км от линии разграничения, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

Составили 83% пассажиро-километров в 2016 году поездки на автомобилях в ЕС, по сравнению с 9% передвижений городскими и междугородними автобусами и троллейбусами, а также 8% – поездами. Среди государств-членов ЕС наибольшая доля пассажиро-километров по авто была в Литве (90%). В поездках на поездах наибольшая доля у Австрии (12%), а по городским и междугородным автобусам и троллейбусам – крупнейшая доля у Венгрии (22%).

Объявил о введении новых 10%-х пошлин президент США Дональд Трамп на товары из Китая в объеме 200 млрд долл. Они вступят в силу 24 сентября. "Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно проведем третий этап, который предусматривает тарифы на дополнительный импорт в размере 267 млрд долл", - говорится в заявлении Трампа. Китай уже ответил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом 60 млрд долл. в год.В сообщении китайскогоминфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5207 наименований американских товаров.

Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год, который предусматривает 250 млн долл. для помощи Украине.Средства будут выделены на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров.Для вступления в силу закон еще должен быть принят в Конгрессе и подписан президентом США.

2 млрд долл. готова заплатить Польша за открытие у себя в стране военной базы США. Об этом сказал президент страны Анджей Дуда. Сейчас в Польше присутствуют 3000 военнослужащих США на ротационной основе. Варшава хотела бы увеличения американского контингента и его постоянного присутствия в стране. США могут принять решение по этому вопросу в начале следующего года.

В октябре состоится всепольская демонстрация сотрудников силовых и военизированных служб, а если правительство не уступит, то очередным этапом будет итальянская забастовка. Неофициально пограничники указывают, что когда дойдет до итальянской забастовки, польско-украинская граница фактически будет парализована. Время ее пересечения может составить не до шести часов, как сейчас, а целые сутки.

Заработала в 3,6 раза больше во втором квартале компания Apple, чем Samsung, и в три раза больше, чем четыре самых крупных китайских бренда вместе взятых, сообщает AppleInsider. Ее доля в общей прибыли составила 62%.

Сократилось на 23% общее количество террористических атак во всем мире в 2017 году, а общее количество смертей в результате террористических атак уменьшилась на 27% по сравнению с 2016 годом. Такие выводы опубликованы в докладе Госдепартамента США. В 2017 году во всем мире произошло 8 584 террористических нападения, в результате чего погибло 18 700 человек и более 19 400 человек получили ранения. Статистика включает 4 400 смертей преступников и 1400 их травм. Кроме того, 8 900 человек были похищены или взяты в заложники.

Увеличился по итогам 16-го месяца подряд экспорт часов из Швейцарии в августе, однако темпы роста продолжают замедляться. Экспорт часов в прошлом месяце повысился на 5,5% – до 1,496 млрд швейцарских франков (1,55 млрд долл.). В июле экспорт часов вырос на 6,6%, в июне – на 11,8%.Поставки швейцарских часов в Гонконг в августе выросли на 14,5% относительного того же месяца годом ранее, в США – на 9%, в Китай – на 18,6%, в Великобританию – на 0,6%, в Японию – на 9,9%, в Сингапур – на 25%, в Россию – на 15,9%.