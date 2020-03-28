Глава Минздрава призвал не тратить деньги на трупы, а Трамп раскритиковал карантин: самые яркие цитаты недели

Какие шансы Украине дает коронавирус и как распределять деньги на лечение зараженных COVID-19, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Мы являемся единой страной и даем отпор любому врагу, даже невидимому

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам и рассказал о ситуации вокруг коронавируса в Украине.

"Наша ежедневная борьба с распространением коронавируса в Украине продолжается. Мы преисполнены решимости и сил все это обязательно преодолеть. Нас вдохновляет ваша поддержка, сплоченность и понимание ситуации. Мы в очередной раз доказываем, что являемся единой страной. Что в критические моменты мобилизуемся и даем отпор любому врагу, даже невидимому", – сказал Зеленский на видео, опубликованное 26 марта Офисом президента Украины.

Виталий Кличко: Информация сегодня – это ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

Информирование граждан Украины о способах передачи смертельно опасной инфекции, вызываемой новым коронвирусом, и методах защиты от нее, а также соблюдение норм карантина, введенного для борьбы с распространением COVID-19, должны стать главной задачей официальных органов. Об этом киевский городской голова Виталий Кличко рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

"Информация сегодня – это ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом. Предоставлять активную информацию из официальных источников, доносить до людей – чтобы оставались дома, прервать ту цепочку (заражений. – Ред.), которая является ключевой составляющей передачи инфекции", – рассказал столичный градоначальник.

"Это крайне важно, поэтому мы используем все средства, чтобы побороть эту крайне опасную болезнь", – добавил Кличко.

Алексей Кущ: В мире после коронавируса я вижу большой шанс для Украины повысить свой стартовый уровень

Украинский экономист Алексей Кущ полагает, что в мировой экономике сегодня происходят грандиозные процессы трансформации. При этом пандемия коронавируса станет лишь катализатором тех процессов, которые уже происходили.

По его словам, завершается предыдущий цикл деловой активности, начавшийся в 2009 году. На смену которому в результате мирового экономического кризиса придет новый продолжительный цикл экономического роста. Особенностью нынешней смены циклов является то, что происходит она на фоне смены экономических укладов.

"Мы помним, что, например, третий уклад – это сталь (драйвером роста экономики было сталелитейное производство, – авт.), четвертый – нефть, пятый – электроника. А вот сейчас на смену пятому укладу приходит шестой – нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные технологии, информационные технологии. Массовые товары будут создаваться на стыке этих технологий. На смену уклада нужны десятилетия, но процесс идет уже давно – начиная с 2000-х. В США, например, 5% экономики принадлежит уже к новому укладу. Но действительно, уклад продолжит "вызревание", – рассказал Алексей Кущ сайту "Сегодня".

В среде экспертов считается, что новый уклад будет приходить на смену старому долго и трудно, но неизбежно. Но как раз пандемия может ускорить смену укладов. При этом, по словам эксперта, смена укладов может серьезно "перетасовать" позиции государств на мировых рынках. Эксперт не исключает, что некоторые страны, вовремя отреагировавшие на новые реалии, поймавшие "волну", очень серьезно усилят свои экономики. И наоборот, некоторые из тех, которые пребывают сегодня на вершине экономических рейтингов, сдадут позиции.

"Для Украины я здесь вижу большой шанс изменить свое место в новой цепочке, повысить свой стартовый уровень", – считает Алексей Кущ. В тренде Глава Минздрава призвал не тратить деньги на трупы, а Трамп раскритиковал карантин: самые яркие цитаты недели

Илья Емец: Деньги нужно тратить на людей до 65 лет, а не на "трупы"

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который ранее дал мрачный прогноз по коронавирусу, заявил, что средства, в первую очередь, нужно выделять на лечение людей в возрасте до 65 лет. Об этом он сказал в эфире одного из каналов.

"Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы", - сказал Емец.

Дональд Трамп: Борьба против COVID-19 может унести больше жизней, чем сама болезнь

В то время как Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии COVID-19, президент США Дональд Трамп предполагает, что от ограничительных мер, введенных в стране из-за распространения коронавируса, может умереть больше людей, чем от самой коронавирусной инфекции COVID-19, передает DW.

"Вы потеряете больше людей, если введете страну в масштабную рецессию или депрессию. Вы потеряете людей. У вас будут тысячи самоубийств", – заявил он во в эфире телеканала Fox News.

Трамп отметил, что в результате гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса.

"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "выключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", – отметил он.

Он также отметил, что рассчитывает на отмену ограничительных мер в США к Пасхе, которую католики будут праздновать 12 апреля.

"Люди, много людей, на мой взгляд, умрут, если мы позволим это продолжать. Мы должны вернуться к работе. Наши люди хотят вернуться на работу", – отметил президент США.

Согласно последним данным, коронавирусом в США заразились уже более 42 тысяч человек.

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