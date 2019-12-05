Епифаний назвал два условия переноса празднования православного Рождества

Епифаний. Фото из открытых источников

В руководстве Православной церкви Украины вновь заговорили о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря , если оно будет поддержано большинством верующих и соборным органом.

Пресс-служба ПЦУ цитирует слова предстоятеля – митрополита Епифания:

"Все необходимые реформы должны внедряться постепенно и мудро. Несмотря на то, что ряд поместных православных церквей пользуется Новоюлианским календарем, Православная церковь Украины также не против календарной реформы, но если ее будет поддерживать большинство верующих, а также, если соборный орган Православной церкви Украины рассмотрит и примет соответствующее решение. Важно понимать, что такое реформирование – длительный процесс, часть которого – масштабная информационно-просветительская работа".

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Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" епископ ПЦУ, митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал, что нужно для переноса православного Рождества. По его словам, для перехода на новый календарь достаточно решения Синода.

Более подробно о переносе Рождества и какие еще праздники это затронет, читайте в материале "Празднуем Рождество 25 декабря: почему по-другому невозможно" на нашем сайте.

Напомним, что Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2020 году, которые приходятся рядом с праздниками: 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

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