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Еще не было и тридцати: подробности о погибшем члене экипажа Денисе Лихно, фото

8 января, 12:29

Игорь Серов

Денис Лихно около пяти лет работал в авиации, отличался спокойным характером

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

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Журналисты "Сегодня" разыскали родственников Дениса Лихно, одного из погибших членов экипажасамолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который разбился в Иране .

Денис Лихно

Денис Лихно

"Нам до сих пор официально никто ничего не сообщил. Мой сын Денис Лихно работал борпроводником на этом самолете", – сказал нам дрожащим голосом отец погибшего Михаил Лихно.

В семье погибшего рассказали, что Денису еще не было и 30, он около 5 лет работал в авиации, отличался спокойным характером.

В Национальном авиационном университете, где учился Денис Лихно, отметили, что он был отличным парнем и хорошим другом.

"Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь. Соболезнуем друзьям и родным", – отметили в НАУ.

Отметим, сейчас известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752:

  • Иран – 82;
  • Канада – 63;
  • Украина – 2 + 9 (экипаж);
  • Швеция – 10;
  • Афганистан – 4;
  • ФРГ – 3;
  • Великобритания – 3.

В 13:00 смотрите специальный выпуск "Сегодня" на телеканале "Украина".

Кроме того, ранее мы публиковали список погибших в авиакатастрофе украинцев. Жертвами аварии стали девять членов экипажа и два пассажира.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Flightradar Tracker/Reuters

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран авиакатастрофа МАУ авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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