Еще не было и тридцати: подробности о погибшем члене экипажа Денисе Лихно, фото

Журналисты "Сегодня" разыскали родственников Дениса Лихно, одного из погибших членов экипажасамолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который разбился в Иране .
"Нам до сих пор официально никто ничего не сообщил. Мой сын Денис Лихно работал борпроводником на этом самолете", – сказал нам дрожащим голосом отец погибшего Михаил Лихно.
В семье погибшего рассказали, что Денису еще не было и 30, он около 5 лет работал в авиации, отличался спокойным характером.
В Национальном авиационном университете, где учился Денис Лихно, отметили, что он был отличным парнем и хорошим другом.
"Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь. Соболезнуем друзьям и родным", – отметили в НАУ.
Отметим, сейчас известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752:
- Иран – 82;
- Канада – 63;
- Украина – 2 + 9 (экипаж);
- Швеция – 10;
- Афганистан – 4;
- ФРГ – 3;
- Великобритания – 3.
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Кроме того, ранее мы публиковали список погибших в авиакатастрофе украинцев. Жертвами аварии стали девять членов экипажа и два пассажира.
Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.
Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
Все детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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