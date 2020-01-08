Еще не было и тридцати: подробности о погибшем члене экипажа Денисе Лихно, фото

Денис Лихно около пяти лет работал в авиации, отличался спокойным характером

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

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Журналисты "Сегодня" разыскали родственников Дениса Лихно, одного из погибших членов экипажасамолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который разбился в Иране .

Денис Лихно

"Нам до сих пор официально никто ничего не сообщил. Мой сын Денис Лихно работал борпроводником на этом самолете", – сказал нам дрожащим голосом отец погибшего Михаил Лихно.

В семье погибшего рассказали, что Денису еще не было и 30, он около 5 лет работал в авиации, отличался спокойным характером.

В Национальном авиационном университете, где учился Денис Лихно, отметили, что он был отличным парнем и хорошим другом.

"Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь. Соболезнуем друзьям и родным", – отметили в НАУ.

Отметим, сейчас известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752:

Иран – 82;

Канада – 63;

Украина – 2 + 9 (экипаж);

Швеция – 10;

Афганистан – 4;

ФРГ – 3;

Великобритания – 3.

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Кроме того, ранее мы публиковали список погибших в авиакатастрофе украинцев. Жертвами аварии стали девять членов экипажа и два пассажира.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Flightradar Tracker/Reuters

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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