Главы МИД Украины и Ирана обсудили катастрофу под Тегераном: подробности

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Украина и Иран договорились координировать действия своих следственных групп, работающих над выяснением причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом в Twitter заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы (рейса) PS 752 в Тегеране", – написал Вадим Пристайко после телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Пристайко также сообщил, что иранский глава МИД выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Ранее сообщалось, что Иран не станет передавать "черные ящики" компании Boeing, самолет производства которой разбился под Тегераном.

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По информации СМИ, на месте крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" неподалеку от международного аэропорта "Имам Хомейни" (Тегеран) нашли два "черных ящика".

Ранее организация Красного полумесяца заявила, что нет шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета Boeing-737 в Иране.

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Также сообщалось, что расследование будет вести Иран, поскольку авиакатастрофа произошла на его территории. Однако на сегодня лишь немногие страны, такие как США, Франция и другие, имеют технические возможности для полного расследования происшествия. В частности, бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина намерена отправить в Иран группу для помощи в поисковой операции и расследовании причин катастрофы самолета.

А президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство относительно крушения самолета в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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