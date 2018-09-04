Готовился к эвакуации, но не успел: эксперт назвал возможную причину убийства Захарченко

Главарь боевиков не имел влияния на процессы в Украине, а, следовательно, не был важен для Москвы, считает Карин

Кремль был заинтересован в убийстве главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко с прицелом на новый сценарий против Украины, в котором непризнанные республики могут быть возвращены Киеву, но на условиях Москвы.

Такое мнение высказал в своем блоге на "Обозревателе" военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По его словам, Захарченко не имел важного значения для Кремля в Украине, поэтому его устранение не откроет новый виток планов в нашей стране.

Карин не исключил влияние Москвы на выборы с целью прихода к власти пророссийского кандидата или парламентского большинства, а также возможно возвращение "Л/ДНР" Украине, но уже на условиях России.

"Вопрос о том, что дни Захарченко на посту главы сочтены, уже был на тот момент решен. Более того, уже поработали кремлевские аудиторы, выявившие там коррупцию. И, по некоторым данным, как Захарченко, так и "Ташкент" (так называемый министр доходов и сборов "ДНР" — ред.) готовились к эвакуации и уже успели вывезти своих близких в Российскую Федерацию", – написал эксперт.

В пользу версии причастности россиян к гибели главаря боевиков говорят сообщения жителей с оккупированных территорий о том, что накануне его убийства в "ДНР" были замечены подозрительные люди. Волонтер Юрий Мысягин рассказал о "спецназе РФ" на границе и странных автомобилях представительского класса, которые уехали в РФ без проверки на КПП, что является нонсенсом.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что лавной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".