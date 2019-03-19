Гройсман – в Тернополе, Рада рассматривает языковой закон, а в Украину идет похолодание: темы дня

Центральные регионы США терзает непогода, а Розенко снова поговорит о монетизации субсидий

Гройсман – в Тернополе, Рада рассматривает языковой закон, а в Украину идет похолодание: темы дня 2019-03-19T11:43:00+02:00 Украина Центральные регионы США терзает непогода, а Розенко снова поговорит о монетизации субсидий

Сайт "Сегодня" обратил внимание на важнейшие темы новостей, которые будут задавать тон в течение дня, 19 марта.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.

Состоится очередное заседание Верховной Рады. Уже четвертый пленарный день парламент будет рассматривать поправки к законопроекту о государственном языке .

Под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко пройдет селекторное совещание по вопросам монетизации субсидий и индексации пенсий .

Погода не балует – во вторник в Украине ожидается небольшое похолодание, а также дожди в западных, центральных и северных областях.

США борются с последствиями сильнейшего наводнения. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, но нанесло самый сильный урон по Небраске. Есть погибшие, затоплена даже одна из военных авиабаз .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинцы получили 350 млн грн по субсидиям, а Канада передала нашей армии 56 автомобилей Ford .

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