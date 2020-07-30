Українська
$ 27,69
32,47
  1. Последние новости Украины

Грозы и ураганный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

30 июля, 14:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местами ожидаются сильные шквалы

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий. Сегодня, 30 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение в стране.

Реклама

Так, по данным Укргидрометцентра, днем в центральных областях ожидаются грозы, местами шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый).

А в восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что на Западную Украину снова обрушилась непогода. Спасателям пришлось ликвидировать последствия стихии.

В тренде
Жара уходит из Украины: синоптик рассказала, в каких областях похолодает

Также напомним, что в Херсонской области непогода натворила немало бед. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек. Также в Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, который накрыли шторм и ливень, спасатели ликвидировали последствия непогоды. Там затопило улицы и базы отдыха на Федотовой косе.

Реклама

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что ливень затопил Ужгород, а городская канализация не выдержала такого количества осадков.

Видео: Telegram/Украина Сейчас

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ветер непогода Украина ливень штормовое предупреждение грозы шквалы пожарная опасность

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской областиОдесса
"Утонувшая" Кирилловка и разрушенные дороги: что натворила непогода на запорожских курортахЗапорожье
В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за суткиУкраина
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фотоЗапорожье
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по ДонбассуПолитика
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять