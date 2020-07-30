Грозы и ураганный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий. Сегодня, 30 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение в стране.

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Так, по данным Укргидрометцентра, днем в центральных областях ожидаются грозы, местами шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый).

А в восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что на Западную Украину снова обрушилась непогода. Спасателям пришлось ликвидировать последствия стихии.

Также напомним, что в Херсонской области непогода натворила немало бед. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек. Также в Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, который накрыли шторм и ливень, спасатели ликвидировали последствия непогоды. Там затопило улицы и базы отдыха на Федотовой косе.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что ливень затопил Ужгород, а городская канализация не выдержала такого количества осадков.

Видео: Telegram/Украина Сейчас

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