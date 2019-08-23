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"Сегодня" готовятся установить национальный рекорд

23 августа, 15:43

Журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести точках Украины

В День государственного флага "Сегодня" установят национальный рекорд. Шесть журналистов одновременно поднимут сине-желтые флаги в разных точках Украины.

Всю неделю внимание страны было приковано к шести съемочным группам "Сегодня". И сегодня наступает кульминация.

Журналист Анжела Слободян, собственный корреспондент в Херсоне, выдвинулась в крайнюю западную точку Украины – село Соломоново на Закарпатье. Она везет украинский флаг, чтобы в определенное время поднять его одновременно с пятью коллегами, которые сделают то же самое на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках страны.

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Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус выехала на восток Украины, чтобы, преодолев всю страну, установить флаг в самой восточной точке.

Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин, отправился на Говерлу – самую высокую точку Украины.

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На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там одна из съемочных группа и поднимет украинский флаг. В Вилково выехала собственная корреспондентка "Сегодня" в Полтаве Елена Орлова.

Тем временем команда во главе с журналистом Сергеем Никифоровым подъезжает к самой северной точке Украины – селу Гремьяч в Черниговской области, которое находится у самой границы с Россией.

Один из шести флагов будет развеваться в самой низкой наземной отметке Украины – это Куяльницкий лиман.

Как будет установлен рекорд, смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19.00.

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Сегодня рекорд флаг День флага

Источник: Сегодня

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