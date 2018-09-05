Специалист МОЗ: Погода уберегла материковую Украину от яда с "Крымского титана"

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на данный момент в воздухе на территории материковой Украины не обнаружено опасных веществ после выброса с "Крымского титана"

По состоянию на среду, 5 сентября, на материковой части Украины специалисты не обнаружили никаких опасных веществ в воздухе. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала заведующая отделом реагирования на чрезвычайные события и ММСП Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Кононенко.

По ее словам, угроза появления ядовитых выбросов в воздухе на территории материковой Украины в связи с выбросами сернистого ангидрида после аварии на заводе "Крымский титан" существует, но пока не подтвердилась.

"На сегодня превышение содержания каких-либо вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Эти измерения проводились на территории ближайших к границе поселков. Это, в первую очередь, Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области", – говорит Кононенко.

Отсутствие вредных веществ на территории Херсонской области специалист связывает с погодой, которая была на момент выброса. По словам заведующей, тогда был северный ветер, который отогнал опасные выбросы от материковой Украины.

"Важным было направление ветра, и оно было в сторону Крымского полуострова. Если и были какие-то опасные вещества, то они к нам, скорее всего, не дошли", – добавляет Кононенко.

Но, несмотря на это, теоретическая опасность существует. В связи с этим специалист советует жителям Херсонской области придерживаться основных правил, дабы избежать вероятного отравления.

"В воздухе пока ничего нет. Нет необходимости пока говорить, что людям нельзя выходить на улицу или куда-то уезжать. Пока могут быть только общие рекомендации. К примеру, пить воду только проверенного качества, употреблять качественные пищевые продукты, только проверенные, а не с неизвестных источников торговли, регулярно делать влажную уборку, мыть руки, принимать душ. Тот же сернистый ангидрид хорошо растворяется в воде", – подытожила специалист.

По информации заведующей, дальше будут проводиться повторные исследования воздуха, воды и грунта. И пока рано делать какие-нибудь прогнозы – как позитивные, так и негативные.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.