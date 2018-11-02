Итоги недели: пенсии повысят, РФ ввела санкции против Украины, подписан закон "Маски-шоу стоп 2"

Общество

Конституционный суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Рассматривался вопрос об открытии производства по делу по представлению 69 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений пунктов 14, 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

22 новых рейса с 28 по 31 октября из украинских аэропортов начали выполнять три зарубежные авиакомпании: Ryanair, WizzAir и Tarom.

125 частных и около 4 500 государственных исполнителей насчитывает сейчас смешанная система исполнения судебных решений. В 2017 году частные исполнители вернули кредиторам 57,6 млн грн по 269 делам, а уже за первое полугодие этого года объем возвратов вырос до 915 млн грн по 2,2 тыс. дел.В 2017 году к частным исполнителям поступили 3,4 тыс. исполнительных документов на сумму 716 млн грн, то только за первое полугодие текущего года количество документов достигло 11,8 тыс. на взыскание 5,7 млрд гривен. Минюст планирует увеличить количество частных исполнителей до 800 к концу 2018 года, а в общей сложности – до не менее 3 тыс. человек.

С начала 2019 года правительство планирует начать монетизацию субсидий в несколько этапов. Обещано до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.

11 390 больных гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киеве по 43-ю неделю эпидсезона (за 42-ю неделю заболело 9778 чел.) и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 14,2%. Об этом сообщили в КГГА.

Погибли 37 человек в Украине на протяжении недели с 22 по 28 сентября на пожарах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. За указанный период спасатели ликвидировали 1,5 тысячи чрезвычайных происшествий, на которых спасли 56 человек.

1 522 743 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 29 октября.

Увеличилась на 6,5% общая сумма задолженности по выплате заработной платы в сентябре и по состоянию на начало октября составила 2 млрд 889 млн грн. Такие данные сообщила Государственная служба статистики. В сентябре задолженность экономически активных предприятий увеличилась на 11,9% – до 1,7 млрд грн.

Увеличилась на 12,9% реальная заработная плата в сентябре по сравнению с сентябрем 2017 года, а по сравнению с августом-2018 она сократилась на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, в годовом измерении – на 23%, составив 9042 грн, тогда как в августе она была 8977 грн, июле – 9170 грн, июне – 9141 грн, мае – 8725 грн, апреле – 8480 грн, марте -8382 грн, феврале – 7828 грн, январе – 7711 грн.

7 российских моряков обменяли на 7 украинских в пресс-службе российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили об обмене российских моряков судна "Норд" на украинских моряков судна "ЯМК-0041".

На общую сумму 4,2 млн грн провели перерасчеты в пользу потребителей в Киеве в сентябре управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда за предоставленные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, сообщила КГГА. Главными основаниями для проведения перерасчетов стало непредоставление услуг: по уборке придомовой территории (518 451 грн); по уборке лестничных клеток (675 506 грн); по техническому обслуживанию лифтов (512 714 грн); по обслуживанию систем диспетчеризации (351 094 грн); по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной автоматики и дымоудаления (114 104 грн); по поливу дворов, клумб и газонов (1 914 263 грн); по освещению мест общего пользования(6 658 грн); по энергоснабжению лифтов (99 765 грн).

141 181 человек составило количество украинцев, приезжающих в Грузию, в январе-сентябре 2018 года, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Украина остается в числе 10 стран, откуда в Грузию приезжает наибольшее количество визитеров. В посольстве Грузии отметили значительный рост количества визитеров из Кореи (134%), Китая (90%), Германии (52%), Беларуси (46%), Кувейта (36%), Израиля (35%), Польши (31%), России (23%), Казахстана (21%), Турции (17%).

Около 70 тыс. украинских туристов посетят Таиланд по итогам 2018 года. В 2017 году эту страну посетили 61 тыс. украинцев, таким образом, Украина заняла второе место в Центральной и Восточной Европе после Польши по количеству туристов, которые посетили Таиланд.

С 1 ноября в муниципальном транспорте Киева введен в тестовом режиме единый электронный билет для оплаты проезда. Около 1000 единиц общественного транспорта оснащены соответствующими устройствами.

Президент Петр Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп-2". Он облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования, которое впоследствии было отменено судом.

До 50 км/ч 1 ноября в Киеве на 17 магистралях восстановили ограничения скорости движения. Ранее по этим дорогам допускалось ездить со скоростью 80 км/ч.

180,3 тыс. сделок с недвижимостью нотариусы заключили в третьем квартале 2018 года, что на 10% больше, чем в июле-сентябре прошлого года – украинцы стали активнее покупать квартиры.

С 1 января 2019 года предстоит повышение пенсий военнослужащим, а массовый автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров – 1 марта 2019 года. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.

В конце 2019 года будет введен в эксплуатацию завод по переработке твердых бытовых отходов в г.Дергачи Харьковской области. Контрактная стоимость строительства – 26,722 млн долл. Финансирование – 100% за счет кредитных средств Всемирного банка.

Сократилась на 0,6% задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре и составила 34,3 млрд грн (без учета электроэнергии). В целом в сентябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,4 млрд грн, что составило 105,7% начисленной за этот месяц суммы (за счет погашения задолженностей предыдущих периодов). За снабжение электроэнергией население заплатило 2,7 млрд грн (101,1% начислений).

Составила +10,7° среднемесячная температур ав Киеве в октябре – месяц был одним из самых теплых за 137 лет метеонаблюдений. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Зафиксировали 1 319 случаев заболевания корью за последнюю неделю в Украине, сообщили в Министерстве здравоохранения. С начала года корью заболели 35 тыс. человек. В Минздраве утверждают, что самые высокие показатели заболеваемости корью и связанная с нею смертность – в тех областях, где самый низкий уровень вакцинации.

Нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен в госбюджете 2019 года затрат по существующему тарифу для доставки пенсий. Об этом сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. А заявил премьер-министр Владимир Гройсман, с С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий в Украине.

Экономика

17,1 млрд куб. м составляют запасы газа в подземных хранилищах Украины., что является рекордным уровнем за последние 4 года.Об этом сообщил НАК "Нафтогаз Украины". Прошлый отопительный сезон начался с 16,8 млрд куб. газа, а закончился – на уровне 7,4 млрд куб. м

Национальный банк снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года с 20,7 млрд долларов до 19,2 млрд.Прогноз на 2019 год снижен до 18,6 млрд с 18,8 млрд, на 2020 год – до 19,1 млрд с 19,7 млрд.

Подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со "стабильным" прогнозоммеждународное рейтинговое агентство Fitch. По мнению аналитиков, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокая потребности во внешнем финансировании, что обусловлено погашением долгов и уязвимостями банковского сектора, а также геополитические факторы.В то же время в Fitch отмечают усиление макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и благоприятное влияние поддержки международных доноров.

Выросла на 16% украино-американская двусторонняя торговля с начала текущего года, составив почти 2,6 млн долларов. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины Степан Кубив. Экспорт в США вырос на 32%, импорт – на 11%.

1,3 млрд грн авансовых средств намерена предоставить фермерам Государственная продовольственно-зерновая корпорация в рамках осенней программы форвардных закупок озимых зерновых урожая 2019.В рамках программы планируется закупить около 360 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и ячменя.

Составил 1,546 млрд долл. импорт легковых автомобилей за январь-сентябрь, сообщила Государственная фискальная служба. Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено из Японии – на сумму 270,917 млн долл. На втором месте оказалась Германия – 248,7 млн долл. Замыкает тройку лидеров США – 220,546 млн долл.

7,3 млрд грн составил дефицит государственного бюджета в январе-сентябре, сообщила Государственная казначейская служба. Дефицит общего фонда за указанный период составил 11,3 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с профицитом 4 млрд грн. Заимствования составили 141,1 млрд грн при запланированных 226,4 мрд грн, погашения – 152,6 млрд грн при плане – 175,7 млрд грн. Поступления от приватизации составили 77,3 млнгрн при запланированных 21,3 млрд грн. При этом сводный бюджет Украины за девять месяцев выполнен с профицитом 14,5 млрд грн, т.к. местные бюджеты сведены с профицитом 21,8 млрд грн.

13 компаний в Киеве с начала года приостановили работу за нарушения организации питания в школах. Об этом сообщили в КГГА. Эти компании нарушали требования, в том числе к качеству продуктов.

Начнет полноценную работу в I кв. 2019 года Фонд энергоэффективности. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Он подчеркнул, что в I квартале 2019 года, по предварительной договоренности с представительством ЕС, Украина должна отработать и показать пилотный проект, каким образом будут финансироваться готовые продукты для ОСМД.

По 35 риск-индикаторам в ProZorrо будут автоматически определяться сомнительные тендеры. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Поднялась на 5 позиций Украина в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019 Всемирного банка и заняла 71 место среди 190 исследованных стран.

8 548,92 грн за тыс. кубов будет составлять полная цена на газ для населения с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года. До этого цена газа для населения составляла 7200 грн. Она действовала с 1 мая 2016 года. Конечная цена газа предприятий ТКЭ будет 8 361,85 грн.

57,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13,3 млн га (90% прогноза) намолотилаУкраина по состоянию на 30 октября. Средняя урожайность составила 43,1 ц/га.

Убрано 10,2 млн тонн сахарной свеклы с площади 211 тыс. га (76%) при урожайности 486 ц/га по состоянию на 30 октября.

6 млрд 781,397 млн куб. м природного газа импортировала Украина в январе-августе на общую сумму 1 млрд 932,013 млн долл., свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Средняя цена импортированного страной газа в августе-2018 составила 293,9 долл. за 1 тыс. куб. м против 309,1 долл. в июле, 267,4 – июне, 263,5 – мае, 310,8 – апреле, 278,7 – марте, 261,1 – феврале и 279,4 – январе.

На сумму 307 млн 30,5 тыс. долл. Украина в январе-августе 2018 года приобрела ядерное топливо, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля закупок у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 67,8%, у Westinghouse (Швеция) – 32,2%.

Сократилась до 54,31% с 55,03% месяцем ранее доля неработающих кредитов в украинской банковской системе за сентябрь. При этом объем таких кредитов на начало октября вырос до 662,8 млрдгрн с 655,9 млрд на начало сентября.

Выросли на 1% активы работающих банков Украины за сентябрь – до 1,355 трлн грн. С начала года эти активы выросли на 1,6%.

Выросли на 10,6% равномерно по всем группам банков за третий квартал 2018 года гривневые кредиты физическим лицам. В годовом измерении они выросли на 38%г. Кредитование бизнеса сезонно ускорилось на 8,3% за квартал, преимущественно в банках с иностранным капиталом и госбанках.

Выросли на 15% в годовом выражении в январе-октябре поступления в общий фонд госбюджета – до 588,1 млрд грн. В общий фонд госбюджета с начала года направлено 312,5 млрдгрн налоговых платежей, что на 16,7% или на 44,8 млрд больше аналогичного периода прошлого года. Индикатив Минфина перевыполнен на 1,2 млрд грн. Таможенных платежей в январе-октябре в госбюджет перечислено 275,6 млрдгрн, что на 13% или на 32 млрд больше показателя 10 месяцев 2017 года.

Составил 2,847 млрд грн в сентябре текущего года убыток коммерческих банков. За 9 месяцев весь банковский сектор получил прибыль 10,9 млрд грн, из них 2,7 млрд – в III квартале. На первом месте по убыткам среди коммерческих банков оказался Сбербанк России с рекордным убытком в 7 млрд грн. Вторую позицию занимает еще один банк с российским государственным капиталом – ВТБ Банк, чей убыток вырос до 1,8 млрд грн.

Составил 12,9 млрд долл. экспорт агропродукции из Украины по итогам января-сентября, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Это немного мпеньше, чем было в прошлом году. Но ожидается, что по итогам года показатели сравняются. Первое место в аграрном экспорте сейчас занимают страны Азии (43,5%, топ-импортерами являются Индия, Китай и Турция), второе место – страны ЕС (31,8%, больше всего экспортируется в Нидерланды, Польша и Италия).

13,2 млн тонн зерновых экспортировали украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 1 ноября. В 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.

Повысил до 3,5% Европейский банк реконструкции и развития прогноз роста ВВП Украины в 2018 году. Как отмечают в ЕБРР, одобрение и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного процесса в 2019 году. Банк оставил без изменений прогноз роста ВВП в 2019 году на уровне 3%.

Мир

360 украинских предприятий и не менее 50 физических лиц правительство РФ включило в проект постановления, которое введет в действие санкции России относительно ряда украинских компаний и физических лиц в ответ на антироссийские санкции, введенные Украиной.

Возросло до 569 тысяч в третьем квартале 2018 года количество иностранцев, легально работающих в Польше. Большинство из них –426 тысяч человек – граждане Украины. Если к этим оценкам добавить еще и тех, кто работает незаконно, то количество работников может составить до одного миллиона. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

189 человек погибли при крушении в Индонезии самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании LionAir, который упал в море около острова Ява спустя несколько минут после вылета из столицы Джакарты.

Откажется от поста главы Христианско-демократического союза (ХДС) канцлер Германия Ангела Меркель, но останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. Об этом она заявила 29 октября, на пресс-конференции в Берлине.

Ни один из главных претендентов на пост президента Грузии не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Во второй тур вышли с практически равными результатами два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат СаломеЗурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта (38,66%), и ГриголВашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве (37,7%). Выборы прошли 28 октября, явка составила 46,74%. В предвыборной гонке участвовали 25 кандидатов.

Победил ультраправый представитель социал-либеральной партии Жаир Болсонаруво втором туре президентских выборовв Бразилии. Новый президент обещает очистить политику, бороться с преступностью и коррупцией.

311,5 млн долл. составила чистая прибыль компании Tesla за третий квартал, что резко контрастирует с показателями прошлых кварталов. Во втором квартале текущего года у Tesla был убыток в 717,5 млн, в третьем квартале прошлого года — убыток 619 млн. По выручке за последний квартал – 6,8 млрд долл. – показатели Tesla превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших 6,3 млрд. Достичь первой чистой прибыли за последние семь кварталов Tesla удалось благодаря хорошим продажам новой Model 3 и оптимизации производственных издержек.

70% участников референдума в Ирландии проголосовали за то, чтобы убрать из конституции государства статью, которая предполагает наказание за богохульство.

Венгрия изменила скандальное название должности правительственного "уполномоченного по Закарпатью". Об этом говорится в официальном издании министерства юстиции Венгрии. Теперь должность называется "уполномоченный министр, ответственный за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Достигло 11 человек число жертв проливных дождей и сильного ветра в Италии, десятки человек получили ранения, в том числе сотрудники спасательных служб.Внастоящий момент в шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями.Венеция ушла под воду – 70% города оказались под водой, уровень которой поднялся на 1,5 м.

Президент США Дональд Трамп заявил что порядок предоставления американского гражданства "по праву почвы" (праву рождения) необходимо отменить.

5 тыс. солдат США планируют направить на границу с Мексикой вместо 800 военнослужащих, как планировалось ранее, чтобы предотвратить проникновение колонны мигрантов.

Не менее 56 тыс. человек стали жертвами конфликта в Йемене с начала 2016 года, считают в ООН.Среди погибших числятся как гражданские лица, так и участники боевых действий, однако не учитывались те, кто погиб от болезней и недоедания. Сейчас количество погибших в Йемене каждый месяц увеличивается примерно на 2 тыс. человек.

Составляет 182 м высота статуи, воздвигнутой в индийском штате Гуджарат – самой высокой в мире. Она называется статуя Единства. Статую установили в честь ВаллабхаиПателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство. Статуя – любимое детище нынешнего премьера Индии, НарендрыМоди. Ее возвели за пять лет. Стоимость проекта – 430 млн долл.

Сократилась на 60% на Земле численность животных с 1970 года. Об этом сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Наиболее сильный спад численности животных произошел в тропиках Южной и Центральной Америки. Здесь по сравнению с 1970 годом она сократилась на 89%.

Сократилось с 376 до 375 млн число активных пользователей Facebook в европейском сегменте за минувший квартал. Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе. В то же время в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти. Как следует из опубликованной 30 октября отчетности, общий объем выручки за указанный период по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году вырос на 33%, или на 13,7 млрд долл. Это – минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет. Прибыль выросла на 9%, достигнув 1,34 млрд долл.

Выделило 40 млн долл. правительство США Центру глобального взаимодействия на поддержку инициатив по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами.Это финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию.

Чтобы поправить плачевное финансовое положение, полиция Лондона решила начать продажу товаров под брендом Скотленд-Ярда. Полиция Лондона надеется повторить успешный пример полиции Нью-Йорка, которая выпускает сувенирную продукцию уже больше 15 лет. По расчетам мэрии Лондона, столичной полиции необходимо найти 418 млн долл. до апреля 2021 года.

С 1 ноября в Великобритании разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях в Англии, Шотландии и Уэльсе. Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Врачи смогут выписывать такие рецепты лишь в строго определенных случаях.

Ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей составил журнал Forbes. Первое место шестой год подряд занял американский певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году. Творчество музыканта за 2018 год принесло доход 400 млн долларов. На втором месте с большим отрывом от лидера идет певец Элвис Пресли (40 млн долларов), третью – занял гольфист Арнольд Палмер (35 млн). На четвертой позиции – художник-карикатурист Чарльз Шульц (34 млн), а замыкает первую пятерку музыкант Боб Марли (23 млн).