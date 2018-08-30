Как ВСУ могли выйти из Иловайска: Муженко рассказал о двух вариантах

Украинские военные в августе 2014 года под Иловайском, когда Россия застала их там врасплох, могли выйти по другим двум маршрутам и, возможно, минимизировать потери при атаке российских войск.

Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью к документальному фильму об Иловайской трагедии, который снимают в Украине.

По его словам, когда стало понятно, что удерживать город будет невозможно, он сказал командующему сектором "Б" генералу Руслану Хомчаку принимать решение о выходе из "котла".

"Тогда начались эти разговоры о выходе, о "зеленом коридоре", который, кстати, был предложен не нами. Не знаю, но информация пошла от президента Российской Федерации. Уже тогда мы получили приказ вести соответствующие переговоры с представителями военного командования и я их вел с начальником Генерального штаба РФ, с первым заместителем генералом Богдановский по согласованию всех моментов по выходу", – рассказал Муженко.

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Он отметил, что маршрут вывода войск был согласован с россиянами на высоком уровне, а для гарантии ВСУ вели с собой российских военнопленных. В то же время было еще два варианта выхода с Иловайского "котла".

"Предлагался вариант или выходить наверх, к северу, через Зугрес. Кстати, часть батальона "Донбасс", когда я уже потом общался с некоторыми бойцами, так и вышли, небольшим количеством по направлению Шахтерска, и затем вышли на соединение с нашим подразделением. Вышли в районе Зуевки – там находилась 25-я воздушно-десантная бригада. Это был тоже вариант".

"И еще один вариант – на широком фронте малыми колоннами по 10-15 машин, а не по 70-80 и 90, выходить. Такая возможность была, и это тоже подтверждено выходом 9-го батальона, выходом 40-го батальона в район Мариуполя, то есть на юг", – объяснил генерал.

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В итоге был выбран тот вариант, который привел к трагическим событиям. По его словам, военные РФ задерживали колонны ВСУ во время их сопровождения, не давая им организовать оборону и возможность эффективного ответного огня, что привело к большому количеству погибших.

"Причем потери по двум маршрутам отличались. Если маршрут южнее или через Осыково, Катериновку – там было большее количество погибших, и там были очаги сопротивления. В Червоносельское, где спецназовцы и часть бойцов добровольческих батальонов еще два дня оборонялись, и уже даже после договоренностей по вывозу раненых и погибших, не давали возможности подняться выше Осыково. Почему? Потому что там еще шли бои", – пояснил Муженко.

По верхнему маршруту (в направлении Зугреса) потери были меньше, но тем, кто пошел тем путем, и пленных россиян было больше. Там же выходил и генерал Хомчак, отметил начальник Генштаба.

"По их словам, они находились, двигались, выходили, хотя я понимаю, что в тех условиях, когда ты не понимаешь, где находится противник, это трудно сделать, нет какой-то установленной скорости движения, 5 или 25 километров, или еще как-то иначе. Это могли быть переползания, и по-пластунски, различными способами. Через трое суток их встретили в районе Комсомольска", – резюмировал Муженко.

Напомним, в августе 2014 года развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла огромные потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.