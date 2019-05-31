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Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Оформить загранпаспорт можно в подразделении миграционной службы
Оформить загранпаспорт можно в подразделении миграционной службы. Фото: Depositphotos

Завтра наступит календарное лето. "Сегодня" выяснили, какие законы вступят в силу в ближайшие три месяца и что нового появится в жизни украинцев.

Рамки и запреты

С 1 июня заработают новые государственные строительные нормы: по ним всех застройщиков обяжут оборудовать новые общественные здания охранной сигнализацией, видеонаблюдением и "рамками" на входе, а еще — более надежными противопожарными системами. Кроме того, в общественных зданиях разрешат строить подземные многоуровневые паркинги.

Перемены грядут и в банковской сфере. С 3 июня украинские банки будут более тщательно проверять предпринимателей, которые получают наличку через кассу. Чтобы не допустить фиктивных финопераций, банки смогут потребовать от получателя документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты: закупочный акт, налоговый расчет, кредитный договор и т. д.

Начало лета принесет и сезонный запрет для грузовиков — ездить по дорогам госзначения. В частности, тяжеловесным машинам недоступно будет движение по ним днем и при температуре воздуха выше +28 градусов. Исключение сделают для фур с животными, опасными грузами или скоропортящимися продуктами, а также для пожарной техники.

Без ковров

На украинской железной железной дороге в июне начнется эксперимент — в вагонах не будет ковровых дорожек. Если пассажиры будут довольны отсутствием "пылесборников", то полы оставят голыми навсегда. Кроме того, в сезон отпусков добавят целых 22 поезда из крупных городов на морские курорты — продажа билетов на них уже открыта, полный список дополнительных маршрутов можно посмотреть на сайте "Укрзализныци". Прибавятся в июне и новые авиарейсы: из Харькова в Одессу, Римини, Кутаиси, Ларнаку и Париж, а из Киева — в китайский Санью. Впрочем, теперь за возможность путешествовать за границу придется платить больше: в июне повысится стоимость оформления загранпаспортов. Срочный документ подорожает с 810 до 1034 грн, а обычный — с 557 до 682 грн. Вырастет цена и на получение ID-карт — с 279 до 345 грн, а на ускоренную процедуру — с 368 до 471 грн.

В первый летний месяц в стране появится новый праздник: отныне каждый год в третье воскресенье июня будет отмечаться День отца. Также в июне украинцы будут дважды отдыхать по три дня подряд: в честь Троицы и Дня Конституции. Длинный уикенд в связи с первым событием продлится с 15 по 17 июня, а по причине второго — с 28 по 30 июня. Всего в июне будет 12 выходных.


Закон о языке и штрафы еврономерам

Важнейшим событием в июле станет вступление в силу закона о государственном языке. Документ сделает украинский язык главным в стране: на нем будут учить детей, проводить все публичные мероприятия. По умолчанию украинский язык станет и приоритетным для всех без исключения чиновников. Также на украинском будут издавать программы, приложения. За игнорирование норм или нарочное искажение языка будут штрафовать до 6800 грн.

В середине лета стартует и массовая проверка мест регистрации населения. По новому закону, украинцы старше 14 лет должны будут подать заявку о своей регистрации, при этом уполномоченные органы смогут даже проверить жилье на предмет признаков проживания там человека и расспросить соседей. За вранье в заявке могут оштрафовать от 340 до 850 грн. Также в июле введут новый порядок расследования несчастных случаев на работе — теперь ими займется специальная комиссия. А 24 августа должен вступить в силу так и не реализованный в мае закон о растаможке авто на еврономерах. Он предусматривает штрафы (до 170 тыс. грн) и конфискацию таких машин за превышение срока пребывания в стране.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, какой будет погода в июне. По прогнозам синоптиков лето начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой.

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Тег Укрзализныця, поезда, загранпаспорт, авиарейсы, июнь, строительные нормы

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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