Китайцы в Украине о коронавирусе: Боимся изоляции

Фото: REUTERS/Thomas Peter

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После начала распространения коронавируса в Китае граждане Поднебесной, приехавшие в Украину на работу и учебу, рассказали нам о своих опасениях и фейках, связанных с вирусом. Корреспондент "Сегодня" побывал в одном из общежитий Киева, где проживают китайцы. Большинство из них ходят в тройных масках, по несколько раз в день мониторят карту распространения вируса на их родине, но при этом все до единого уверены, что их ученые и правительство справятся с эпидемией быстро.

"От своих друзей и родных, с которыми созваниваюсь, знаю, что однозначно есть паника. Туда, где очаги нового вируса, направлены ученые, профессора, – рассказал нам студент Миньян, который приехал на учебу в Киев. – Кроме того, постоянно звучат оповещения с требованиями носить маски. Кстати, маски в Китае – специальные, плотные. Многим из тех, кто находится в Украине, родные звонят и говорят тоже носить маски. Но я думаю, что в Украине нам бояться нечего. Недавно в украинском интернете появилась информация, мол, опасно покупать бананы из Китая. Если бы китайские власти заподозрили хоть малейшее несоответствие нормам, а тем более какую-то инфекцию в бананах, то их там не было бы уже в продаже. Поэтому такие сообщения в интернете – ложь ради паники".

По словам Миньяна, у китайцев, проживающих в Украине, есть опасения, что к ним могут некорректно относиться из-за вируса:

"Хочется, чтобы люди в Украине не паниковали и не задумывались над изоляцией китайских граждан".

К этому Миньян добавил, что постоянно мониторит ситуацию:

"У меня в телефон загружена карта того, как распространяется вирус. Но наше правительство делает все возможное, чтобы помочь людям. Например, очень быстро – меньше чем за две недели – построили специальную больницу".

Китайцы закачали в смартфоны карту с очагами вируса, чтобы знать о происходящем. Фото: "Сегодня"

Еще один китайский студент, Шао, на наши вопросы ответил кратко, но емко:

"Я в Украине, поэтому я не боюсь вируса. Мои родственники в Китае напуганы, но правительство там все контролирует".

В аптеке рядом с общежитием нам рассказали, что сейчас у них заметно увеличились продажи защитных масок.

"Но китайцы покупают маски не только для того, чтобы обезопасить себя от вирусов, но и для того, чтобы хоть немного согревать лицо в нынешнюю холодную погоду", – рассказали нам в аптеке.

Как мы выяснили, многие украинцы сейчас сдают билеты, отменяя свои полеты в Китай.

"Я учусь в Китае, но в начале января прилетела в Харьков. Предположила, что в моем университете сейчас может быть карантин. Позвонила и мне подтвердили, что ориентировочно до середины февраля занятий не будет. В итоге сдала билет. Мои китайские друзья рассказали, что спасаются масками, меняют их по две на день", – рассказала нам харьковчанка Илона Ковалева.

Напомним, в конце января в Китае была зафиксирована вспышка вирусной инфекции – коронавируса nCoV. Известно, что вирус активно мутирует, заражая новых людей. По последних данным, в мире уже заражены более 14 тыс. человек, более 300 скончались.

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность переводчику Виктории Полуэктовой.

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