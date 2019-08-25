Какой будет Украина через 28 лет

Эксперты обещают увеличение среднего класса и создание космических войск, а исследования климата — Бухарест в Харькове и зной, как в Австралии

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За свои 28 лет независимости Украина многого добилась и явно не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди у нас немало новых побед и, будем надеяться, немного небольших трудностей. Что же именно ждет нашу Украину и ее жителей еще через 28 лет — году этак в 2047-м — выяснили новости "Сегодня". Мы изучили международные и национальные исследования, пообщались с экспертами и проанализировали, какой будет украинская мечта, учитывая мировые тренды и влияния.

Люди: креативнее и в офлайне

Прогнозов конкретно на 2047 год эксперты пока не делали, но, по мнению аналитиков Украинского института будущего, уже к 2030 году численность населения Украины упадет с 44,8 млн до 37 млн человек. Однако при этом средняя продолжительность жизни украинцев вырастет с 71 до 80—90 лет. Исходя из мировых трендов, можно предположить, что в стране станет больше среднего класса. Кроме того, мы станем добрее.

"В мире, где выросла роль роботов и ИИ, человек будет конкурентным только в креативе, а также сохраняя человечность", — считают в институте.

Похожее мнение у и психолога Елены Мирошниченко:

"Через 30 лет настанет время поколения, настроенного на реализацию своего творческого потенциала. Они будут прагматичными и много работать, будут "гражданами мира".

По ее словам, в будущем люди начнут больше ценить офлайн: живое общение и теплоту взаимоотношений.

Техно: 3D и космос

По мнению специалистов Украинского института будущего, при реализации определенных сценариев, через три десятка лет Украина сможет обеспечить покрытие 4G—5G связью на всей своей территории и предоставить всем гражданам цифровую идентификацию. На улицах станет безопаснее благодаря видеонаблюдению с помощью дронов и большой сети камер с распознаванием лиц и номеров. Номера экстренных служб заменит тревожная кнопка во всех домах, машинах и гаджетах. А еще у нас могут появиться космические войска.

В будущем наши больницы начнут активно использовать криогенные технологии, печатать на 3D-принтерах искусственные органы, ткани и кости. В промышленных масштабах у нас начнут печатать также одежду, технику, продукты питания и даже дома. В крупных городах разрешат ездить только на электрокарах.

Погода: очень жарко

Следующие 28 лет глобальное потепление будет только прогрессировать. По результатам исследований Высшей технической школы Цюриха, уже к 2050 году максимальная температура на планете летом повысится почти на 7 градусов, а средняя годовая поднимется на 3 градуса. Коснутся такие перемены климата и нашей страны. По самым умеренным прогнозам ученых, через 20—30 лет погода в Киеве станет похожей на обстановку в Канберре — столице Австралии. Это означает, что среднегодовая температура вырастет с +7,7 до +13 градусов. В то же время климат Харькова изменится на такой, какой сегодня в Бухаресте (с +7,4 до +10,8 градуса), а вот Днепр будет "равняться" уже на столицу Македонии — Скопье (с +9 до +12,4 градуса).

Экономика: "цифра" и без курсов

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что украинская экономика через 28 лет будет глубоко интегрированной в глобальные цифровые цепочки добавленной стоимости.

"В цифровой экономике будет преобладать сектор услуг с высоким удельным весом креативного сектора. В агросекторе и промышленности — высокотехнологические предприятия с максимальной долей роботизации/автоматизации производства", — считает эксперт.

По его словам, распространение цифровых денег почти нивелирует денежное обращение в привычном виде: будут преобладать безналичные системы расчета и платежей, основанные на блокчейне. При этом традиционные деньги могут остаться, но их функционирование будет ограничено.

"Оцифровка финансовой системы приведет к постепенному отходу от долларового стандарта и традиционных обменных курсов, поэтому цифровая гривня будет котироваться к бенчмарку из набора ключевых глобальных цифровых валют наподобие биткоина", — говорит Забловский.

Он добавляет, что в цифровой экономике 2047 года не будет такого понятия, как инфляция, поскольку новая модель будет построена на других принципах. Кроме того, в Украине на тот момент будет уже внедрен безусловный базовый доход либо его модификация, как вынужденная мера в ответ на растущую безработицу в условиях автоматизации.

Напомним, новости "Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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