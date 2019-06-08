Конец эпохи хостелов, убийство полицейскими малыша и пожизненное за пытки: главные новости недели

Президент Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в качестве главы государства

Фото: president.gov.ua.

Глава государства обсуждал в Брюсселе новый транш и перспективы вступления Украины в НАТО, а генпрокурор раскрыл схему крупных хищений в оборонном комплексе. Читайте ТОП-5 самых важных новостей из жизни страны уходящей недели.

Зеленский совершил первый зарубежный визит в статусе президента

Во вторник, 4 июня президент Владимир Зеленский прилетел в Брюссель с первым зарубежным визитом, где были запланированы встречи украинского лидера с руководством Европейского Союза и НАТО. Зеленский озвучил главную тему на переговорах на своей странице в Facebook: обсуждение российской агрессии и давления на Москву.

"Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл (5-летний мальчик, убитый пьяными полицейскими в Переяславе-Хмельницком – Ред.). И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев – 98 мальчиков, 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием – психологическим, сексуальным, физическим", – написал Зеленский.

Первую встречу в Брюсселе Зеленский провел с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. На следующей встрече, уже с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и назвал условия. Другой важной встречей в Брюсселе стала встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

Читайте все подробности визита в специальном материале сайта "Сегодня" "Диалог с НАТО и новый транш: что нужно знать о первом зарубежном визите Зеленского"

Под Киевом пьяные полицейские застрелили ребенка

В понедельник, 3 июня, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненого ребенка боролись несколько суток, но чуда не случилось. Несмотря на несколько операций, 5-летний Кирилл Тлявов скончался в реанимации больницы №7. Медики констатировали смерть мальчика после 18:00.

"Увы, медики не смогли спасти жизнь ребенку, он умер в понедельник вечером больнице", – сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области.

А в среду, 5 июня, в Переяславе-Хмельницком Кирилла Тлявова похоронили. На похороны мальчика собрались более ста человек, приехало много журналистов. Священник отслужил панихиду по погибшему.

Напомним, что в субботу, 1 июня, стало известно, что под Киевом в городе Переяслав-Хмельницкий произошло жуткое происшествие – пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову.

Как сообщили по горячим следам в пресс-службе областного управления Нацполиции, у пострадавшего мальчика открытая черепно-мозговая травма. В тот самый момент, когда появилось сообщение об инциденте, мальчика как раз оперировали.

Полицейские провели комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства трагедии. Были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие, что ребенок получил травму головы в результате выстрела.

Также были установлены люди, которые могут быть причастны к инциденту. Над расследованием обстоятельств происшествия работали полицейские, сотрудники Государственного бюро расследований и областной прокуратуры.

Уже в тот же вечер в Госбюро расследований сообщили шокирующую деталь: в пятилетнего мальчика под Киевом могли стрелять полицейские. По сообщению пресс-службы Бюро, расследуется уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП.

Все подробности этой истории читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Стреляли по банкам, а убили малыша: все подробности инцидента с копами под Киевом".

Луценко рассказал о хищениях в оборонном комплексе

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о коррупционной схеме на Харьковском бронетанковом заводе: как снимали прицелы с танков и сами себе продавали . Одна такая деталь стоит миллион гривен.

По словам генпрокурора, продажа шла через фирму, цена оборудования в итоге росла. Размер хищения, по данным ГПУ, составляет 9,7 миллиона гривен.

И это, говорят в Генпрокуратуре, не один эпизод. Следствие еще продолжается.

"Стоят танки на консервации, с них снимали прицелы, пропускали через коммерческие структуры и оформляли их, будто приобретены. Именно такое изделие стоит около миллиона гривен", – рассказал Луценко.

Как сообщалось еще в 2016 году, прокуратура расследует мошенничество с продажей танков на 22 миллиона. В военной прокуратуре сообщали, что в течение 2013 года общество с ограниченной ответственностью проводило работы по оценке стоимости избыточного имущества Вооруженных сил Украины, а именно танков Т-64Б1 и Т-64Б1В, предназначенных для продажи.

В Украине предложили ввести пожизненное заключение за военные преступления

6 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые предусматривают пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии. За принятие законопроекта в четверг проголосовали 228 депутатов при 226 необходимых.

Инициатором проекта закона выступил премьер-министр Владимир Гройсман. Данным законопроектом предлагается "гармонизировать украинское законодательство с международным правом". Предлагается увеличить максимальный срок за акты агрессии и военные преступления с 15 лет до пожизненного заключения.

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений", – сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект направлен на совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки.

Большинство хостелов в Украине скоро могут закрыться

В законодательстве Украины нет определения хостел. Из-за этого проблемы имеют как бизнес, так и жильцы многоквартирных домов – потому что вне закона.

В украинском законодательстве ничего не говорится о хостелах, но говорится о правах жильцов. Опираясь на нормы, можно закрыть можно практически любой хостел.

Согласно статье 382 Гражданского кодекса, квартира предназначена для постоянного проживания. В соответствии с вторым пунктом статьи, все владельцы квартир и нежилых помещений – совладельцы многоквартирного дома. При этом статья 383 говорит, что собственник жилого дома, квартиры имеет право использовать помещение для собственного проживания, проживания членов своей семьи, других лиц и не имеет права использовать его для промышленного производства.

Но при этом, в ч. 7 ст. 41 Конституции Украины и в п. 5 ст.319 Гражданского кодекса гражданина обязывают использовать собственность такими способами, при которых не будут нарушаться права других лиц, и совладельцев в том числе.

"Расположение "хостела", как и гостиницы, общежития в квартире многоквартирного жилого дома незаконно. Во-первых, это нецелевое использование квартиры, которая предназначена для постоянного проживания одной семьи. Во-вторых, квартира технически не приспособлена для размещения такого количества людей. Действия владельцев хостелов в квартирах многоквартирных домов нарушают нормы гражданского и жилищного законодательства, нарушают жилищные права других жителей таких домов", – говорится в одном из решений Печерского районного суда Киева против владельцев хостелов.

Государство возьмет хостелы под контроль. В Раде уже лежит два законопроекты по урегулированию их работы.

Законопроект №10237 предлагает:

поднять штраф за использование квартиры не по назначению до 34 000-51 000 грн; а за повторное нарушение – 85 000 грн;

хостел может находиться в доме, если это не противоречит интересам жильцов.

на одного человека в хостеле должно быть не меньше 8 кв. м площади квартиры.

"Предполагается размещение только на первом этаже дома. На одного человека в хостеле должно быть не менее 8 кв м. И, самое главное, планируется увеличить размер штрафов. О разрешении жителей точной нормы не содержится, но сказано, что хостел не может препятствовать правам и интересам жителей, а, следовательно, возникает прямая норма на обжалование действия хостелов", – пояснила адвокат Дина Дрыжакова.

Альтернативный законопроект № 10237-1 более подробный. Например, в нем говорится, что хостел должен иметь отдельный вход и эвакуационный выход. А размещение хостела в многоквартирном доме допускается по решению жильцов дома – минимум 70% подписей.

Именно второй законопроект угрожает хостелам. Если депутаты поддержат его, то закроется около 80% хостелов, поскольку требования невозможно выполнить, считает Елена Моцна, председатель Ассоциации хостелов Киева.

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