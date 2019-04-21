Криминала в Украине стало меньше: число преступлений уменьшилось на 6 тысяч

В первом квартале поймали больше аферистов и наси­льников. А машины угоняют реже

Ложные вызовы. В первом квартале вокзалы "минировали" 82 раза. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

За первые три месяца года в Украине выросло число афер, взяточничества, изнасилований, принуждений к интиму и количество ложных минирований. Такие данные опубликовала Генпрокуратура. Хотя в целом нарушений стало на 6000 меньше, чем в первом квартале 2018 года, — почти 142 тысячи.

По сравнению с таким же периодом 2018 года заметный рост демонстрирует число мошенничеств — их стало почти на тысячу больше (11 668 случаев). Вдвое больше стало и разглашений гостайны — 20 случаев. Намного больше стало преступлений, связанных с использованием IT-технологий. Если за первые три месяца прошлого года копы выявили лишь 15 случаев изготовления компьютерных вирусов на территории Украины, то в этом году — почти 70. Насчитали в ГПУ и увеличение числа особо тяжких преступлений (на 669 случаев), минирований вокзалов (на 82 случая), а также изнасилований (на 14 случаев). Спикер МВД Артем Шевченко говорит, что поводов для паники нет.

"Небольшой рост в отдельных видах преступлений не стоит рассматривать как тенденцию", — сказал он.

Источники "Сегодня" в угрозыске добавляют:

"Преступления многих видов, в том числе и на сексуальной почве, — это лакмусовая бумажка недоработок не только патрульных, но и всевозможных социальных служб. В том числе тех, которые контролируют граждан, освободившихся из тюрем".

Но в целом, согласно статистике, ситуация немного улучшилась — нарушений закона зарегистрировано на 6 тысяч меньше. Так, по данным ГПУ, меньше стало таких частых преступлений, как квартирные и магазинные кражи и угоны автомобилей. Немного меньше стало преступлений, где фигурируют наркодилеры и сутенеры.

Обчистил 26 квартир

За последнее время было поймано несколько домушников-рецидивистов. Так, Нововолынский городской суд Волынской области приговорил к 3,5 года тюрьмы 33-летнего местного жителя, который за несколько месяцев обворовал 10 квартир в нескольких населенных пунктах своего района, но при этом оставался неуловимым.

"С собой он уносил не только украшения, деньги и бытовую технику, но и иконы, и детские копилки, и даже упаковки с замороженным фаршем", — сообщила пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Еще один уроженец Волынской области недавно был пойман в Киеве.

"Он причастен к 26 квартирным кражам в столице", — сообщил начальник Голосеевского отдела полиции Киева Олег Волошин.

Вора поймали на горячем после того, как он обчистил очередную квартиру, а полицию вызвали очевидцы.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, как телефонные аферисты "охотятся" на украинцев. Чтобы защититься от мошенников, можно установить на свой телефон специальное мобильное приложение.

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