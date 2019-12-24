"Мина Антоненко" не была взрывным устройством: СМИ обнародовали результаты экспертизы

В материалах экспертизы указано, что такие мины бывают учебными

/ Фото: Getty Images

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Мина, которую хранил у себя дома музыкант Андрея Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, является выхолощенной, но боевой.

"Можно сделать вывод о том, что... представленный на исследование предмет... является вихлощенной (без взрывчатых веществ и дополнительных взрывателей) промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, которая в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится", - говорится в результатах экспертизы, пишет "Украинская правда".

В материалах экспертизы указано, что такие мины бывают учебными, однако в таком случае они имеют соответствующую маркировку.

Внутри корпуса от мины, которую хранил Антоненко, обнаружили "остатки пластической вещества желтого цвета". Экспертиза установила, что это "взрывчатое вещество на основе гексогена".

Согласно подозрениям в деле Шеремета, взрывчатку для его убийства изготовтлт из взрывчатого вещества "гексоген", а не "пластического вещества на основе гексогена".

Однако полиция утверждает, что речь идет об одном и том же материале.

Кроме того, на мине, которую, по утверждению следствия, нашли у музыканта и бойца Сил специального назначения Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, могут быть отпечатки пальцев спикера ССО подполковника Алексея Никифорова. Об этом Никифоров заявил во время заседания Киевского апелляционного суда.

Спикер ССО сообщил, что вместе с Антоненко деактивировал мину для съемки "красивой фотографии сержанта", которая была опубликована в соцсетях. Он предположил, что если это именно та мина, которая была изъята следствием, то на ней, скорее всего, присутствуют его отпечатки пальцев.

Сам Антоненко в суде 23 декабря сказал журналистам, что "это ложь какая-то". Мину, которая была у него дома, музыкант и его знакомые назвали реквизитом для фото.

Как сообщалось,Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 8 февраля подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Ранее к залу суда, где рассматривали апелляцию, стянули бойцов Нацгвардии, доступ СМИ ограничили.

Напомним, Андрей Антоненко подал в суд на главу МВД Арсена Авакова, заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапку и на самого президента Владимира Зеленского. Исковое заявление опубликовал адвокат Святослав Жерновников. Речь идет нарушении презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

Как известно, 14 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года.

Полиция опубликовала SMS и разговоры Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Отмечается, что перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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