Муженко: Войска РФ под Иловайском могли сдержать, нужно было продержаться несколько дней

Сегодня, 13:37

Генерал рассказал, какое количество украинских войск было в Иловайске и что нужно было делать против россиян

Последствия боев за Иловайск (2014 год). Фото: архив
Последствия боев за Иловайск (2014 год). Фото: архив

Украина могла сдержать наступление российских войск под Иловайском в августе 2014 года – запасов и сил было достаточно, а продержаться нужно было всего несколько дней. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью к документальному фильму об Иловайской трагедии, который снимают в Украине.

Он считает, что самым целесообразным вариантом в боях за Иловайск было – зайти в город и удерживать его, а сил для этого было на тот момент достаточно.

"Речь шла об одном батальоне территориальной обороны – 40-м, который должен был окружить город блокпостами на основных выходах. Речь шла о группе 51-й бригады, которая должна была по ходатайству МВД Украины предоставить им технику и экипажи для поддержки действий бойцов батальонов МВД и частично артиллерия. Отдельно силы и средства привлек генерал Хомчак своим решением из состава сектора "Б". Группировка (в Иловайске) была порядка 1300 человек, возможно и больше людей. Мы не знали точной численности и не знаем по сегодняшний день бойцов добровольческих батальонов", – рассказал Муженко.

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Генерал уверен, что эта группировка войск имела возможность при наличии тех запасов, которые у нее были, в том числе и боеприпасов, удерживать город, так как россияне были ограничены по времени.

"Я думаю, не один день и даже не неделю. У российских войск не было такого срока нахождения – им нужно было зайти и решить вопрос. То есть задержать украинские войска, стабилизировать линию, задержать их дальнейшее продвижение, вообще создать то, что они и достигли – определенный общественный резонанс, недовольство. У них было несколько дней, реально у них было четыре дня. Этого было более чем достаточно, при тех запасах и том количестве людей, удерживать этот город. Это был самый оптимальный вариант, по моему мнению, и на сегодняшний день", – подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, в августе 2014 года развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла огромные потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Кроме того, следствие установило главные причины поражения Украины под Иловайском в 2014 году. Военная прокуратура определила, что главным фактором является вторжение большого количества российских войск, однако не обошлось без проблем в украинской армии.
Россия, Донбасс, ВСУ, муженко, иловайск

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"Сегодня"

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