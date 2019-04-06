Наша боевая "микроволновка": "Спецтехноэкспорт" объявил о создании оружия радио-поражения в Украине

Как Украина наладила собственное производство электромагнитного оружия. Пока не для себя

Носители. Украинская новинка может быть размещена на ракетах, самолетах и даже БПЛА.

Наша боевая "микроволновка": "Спецтехноэкспорт" объявил о создании оружия радио-поражения в Украине Игорь Ветров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/337/b05/5ca337b058950.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/337/b05/5ca337b058950.png 2019-04-06T07:00:00+03:00 Украина Как Украина наладила собственное производство электромагнитного оружия. Пока не для себя

Предприятия украин­­ского оборонно-про­­мыш­­лен­­ного комплекса создают инновационное электромагнитное оружие. Оно способно выводить из строя радиоэлектронное оборудование противника, превращая боевые машины в бесполезный металлолом. Правда, эти передовые разработки ведутся на средства иностранных заказчиков и пока не могут быть закуплены Министерством обороны.

В клубе

О создании в Украине электромагнитного оружия на днях сообщила компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром". По данным "Спецтехноэкспорта", принцип действия такого оружия состоит в создании электромагнитного излучения, которое выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру, размещенную на военной технике.

Лишившись электроники, любая, даже самая сложная боевая машина, превращается в бесполезный хлам.

Электромагнитное оружие может оставить вражеские войска без управления и связи, вывести из строя радиолокационное оборудование, системы наведения ракет, комплексы ПВО, но при этом оно не имеет летального действия на людей.

"Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты", — уточняют в "Спец­техноэкспорте".

По данным компании, еще в 2014—2015 годах велся поиск иностранного инвестора, который мог бы вложить деньги в украинскую разработку. В итоге нашли компанию из Индии. Привлеченные средства позволили создать научно-техническую документацию, а также изготовить исследовательские образцы.

"Благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, которые работают над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия", — сообщил директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас.

В 2019 году первая партия украинского электромагнитного оружия уже была доставлена в Индию. Серийное производство такого оружия может быть развернуто и в интересах украинской армии.

Электромагнитные снаряды

Основным разработчиком электромагнитного или, как его еще называют, микроволнового оружия в Украине является харьковское ООО "Институт электромагнитных исследований". Еще в мае 2014 года директор этого института Юрий Ткач рассказал информационно-консалтинговой компании Defense Express о работе над рядом проектов, которые предусматривают "разработку автономных сверхмощных импульсных источников микроволнового излучения, предназначенных для установки на ракетных и автономных носителях".

В 2016 году Юрий Ткач повторил, что данные работы сосредоточены на создании "реальных микроволновых боеприпасов, пригодных для испытаний в полигонных условиях". По его словам, все эти разработки велись в интересах иностранного заказчика.

Харьковское ООО "Институт электромагнитных исследований" было создано еще в 1993 году. Предприятие сразу же занялось исследованиями в области микроволнового излучения, ориентируясь в основном на экспорт.

Военный эксперт Михаил Жирохов предположил, что подобные наработки достались Украине "в наследство" от СССР. По его мнению, на момент распада Союза исследования в области электромагнитного оружия зашли уже достаточно далеко и нашим ученым оставалось лишь довести их до конца.

Михаил Жирохов отметил, что микроволновые боеприпасы должны доставлять источник электромагнитного излучения непосредственно к цели. Таким источником является ударно-волновой излучатель. Он состоит из источника индуктивности, окруженного взрывчатым веществом с высокой степенью детонации. Направленный внутрь взрыв "закоротит" медные витки индуктивности, в результате чего разряд конденсатора сформирует кратковременный, но мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя любое электронное оборудование.

Приведенное вы­­ше описание УВИ является очень упрощенным. На самом же деле это очень сложное устройство. По словам Жирохова, это обстоятельство превращает микроволновый боеприпас в очень дорогой, буквально штучный товар. В открытых источниках можно прочитать, что минимальный калибр боеприпаса, снаряженного УВИ, должен составлять не менее 105 мм.

Как пояснил директор ин­­формационно-кон­­сал­­тин­­говой компании Defense Express Сергей Згурец, эффективное применение микроволнового оружия вызывает ряд сложностей.

"Одной из них является оптимальный расчет мощности боеприпаса, которая может нанести реальный ущерб боевой технике. При этом может получиться так, что применение традиционных средств поражения окажется более эффективным", — отметил Згурец.

По его словам, предварительные расчеты показали, что радиус действия "микроволновки" довольно ограничен, что требует высокой точности наведения. В некоторых случаях применение электромагнитной бомбы, например, с летательного аппарата может представлять опасность для электронного оборудования самого носителя, а обстрел с наземных платформ вызывает вопросы относительно дальности применения такого оружия.

В любом случае боевая "микроволновка" пока недоступна для украинской армии — по словам Юрия Ткача, у Минобороны нет средств для финансирования подобных исследований. В то же время украинскими электромагнитными разработками, похоже, интересуются не только в Индии.

Так, в январе 2019 года издание "Национальный промышленный портал" сообщило, что КБ "Южное" передало в Саудовскую Аравию технологии для создания электромагнитного оружия. По словам Ткача, создание микроволновых боеприпасов осуществлялось "в тесном сотрудничестве с КБ "Южное".

По словам экспертов, стоимость такого вида оружия исчисляется миллионами долларов за экземпляр, но точные суммы не называет никто.

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А что за границей

Отечественные разработки в области высокотехнологичного микроволнового оружия действительно привели Украину в почетный клуб "электромагнитных держав". Список членов этого клуба ограничен. Так, по словам Сергея Згурца, самостоятельные разработки электромагнитного оружия ведутся в США.

"Это средства, способные выводить из строя технику. Либо образцы, чье излучение может нагревать кожу у человека или же вызывать у него чувство тревоги", — пояснил Згурец.

Активным членом "клуба" является Россия. Так, в 2001 году РФ представила опытный образец мобильного электромагнитного комплекса "Ранец-Е", размещенный на колесном шасси МАЗ-543. Система являлась средством противовоздушной обороны и предназначалась для уничтожения всех типов летательных аппаратов, а также крылатых ракет.

По заявлениям разработчиков, электромагнитный импульс излучался с помощью специальной антенны и фатально действовал на электронику в радиусе 12—14 км. Однако главной проблемой "Ранца" являлись сложности с прицеливанием. К примеру, система могла "стрелять" только по тем целям, которые находились в зоне прямой видимости, а крылатые ракеты летят на сверхмалых высотах, "прячась" за складками местности. Второй проблемой являлась длительная перезарядка после "залпа". Она могла занять минут двадцать. В течение этого времени "Ранец", особенно в условиях массированного воздушного налета, мог быть легко уничтожен.

В РФ также работали над созданием электромагнитного боеприпаса с ударно-волновым излучателем. В частности, российские СМИ сообщали о секретной электромагнитной ракете "Алабуга". Она способна взрываться на высоте в 200—300 метров, выводя из строя аппаратуру в радиусе до 3,5 км.

О существовании проекта "Алабуга" российские СМИ сообщали в 2017 году. С тех пор какой-либо информации о его развитии нет. Нет данных и о том, удалось ли устранить недостатки, обнаруженные в комплексе "Ранец-Е".

"Ранец-Е". Подобная электромагнитная разработка из РФ имела проблемы с прицеливанием

Напомним, ранее Индия заявила об успешном испытании антиспутникового оружия. Она уничтожила спутник на низкой околоземной орбите.

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АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.