Не как все: как голосуют в Антарктиде и в армии

На Южном полюсе ожидается 100%-ная явка, а голосовать будут копиями

Полярники рады что агиткампании обходят их стороной.

Не как все: как голосуют в Антарктиде и в армии Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1f0/cf1/5c91f0cf13337.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1f0/cf1/5c91f0cf13337.png 2019-03-24T07:00:00+02:00 Украина На Южном полюсе ожидается 100%-ная явка, а голосовать будут копиями

В день президентских выборов 31 марта участок для голосования будут организованы даже на украинской станции "Вернадский" в Антарктиде. "Сегодня" узнали, как будут голосовать наши полярники.

"ЦИК утвердила число голосующих на станции в Антарктиде, речь идет о 34 украинцах, — рассказала нам коммуникационный менеджер Национального антарктического центра Елена Зварич. — Полярникам на электронную почту станции будут высланы скан-копии бюллетеней, там они будут распечатаны. У полярников для этого есть принтер. Голосование будет тайным, как и на обычном участке. Что касается кабинки для голосования, в прошлые годы зимовщики сооружали ее из перевернутого стола, к которому прикрепляли ширму. Копии бюллетеней полярники будут опускать в самодельную урну. На станции будет своя избирательная комиссия, которая при всех зимовщиках будет подсчитывать голоса. Затем будет составлен протокол, который они отсканируют и пришлют по электронной почте в ЦИК в этот же день — 31 марта. Оригинал протокола с мокрой печатью вместе со скан-копиями избирательных бюллетеней отправят первым же судном. Эти документы попадут в ЦИК ориентировочно только в 10-х числах апреля".

По словам Елены Зварич, проголосовать успеют лишь те полярники, которые сейчас находятся на станции.

"Те, кто полетит им на смену, участники 24-й экспедиции, по всей вероятности, будут еще в пути", — уточнила она.

Мы разыскали полярников, которые голосовали на президентских выборах в 2010 году.

"На моей памяти были не одни выборы на станции, — рассказал нам 46-летний харьковчанин, инженер Богдан Гаврилюк, который отправится на станцию уже в восьмой раз. — Комиссия у нас была огромная — в ней заседали более половины полярников! Привели себя в порядок, нарядно оделись. Из старого протекающего аквариума сделали урну. Помню, что сбоку на нее для красоты приклеили какую-то картинку с пингвином".

Его коллега 51-летний врач Валерий Семенюк из Винницкой области добавляет, что день выборов на станции был далеко не будничным.

"Это приравнивалось к празднику, повар приготовил сладкий стол, — вспоминает Валерий. — Мы надевали костюмы, явка была 100%-ная. Помню, кто-то один тогда проголосовал против всех".

Полярники признаются: они были рады тому, что вся предвыборная кампания и назойливые агитаторы были от них на расстоянии 15 тыс. км, и не приходилось отвлекаться от работы.

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Незрячие приходят с помощниками

Слабовидящие и незрячие украинцы смогут проголосовать, как и в прошлые годы, с помощью сопровождающего, которому доверяют. Как рассказала нам одна из членов Украинского общества слепых Любовь Красноштан, она, как и многие другие, кто не игнорирует выборы, голосует на выборах с помощью своего мужа.

"Согласно букве закона, каждый незрячий человек имеет право зайти в кабину с сопровождающим. Об этом должны знать все, кто задействован в процессе, — члены комиссии, наблюдатели, — сказала нам Любовь Красноштан. — Считаю, что выпускать бюллетени со шрифтом Брайля — это ерунда. Ведь никто не сможет предвидеть, сколько на участок придет незрячих людей. Лично я прихожу на выборы с мужем и голосую с его помощью. Показываю на участке свое удостоверение, что состою в УОС. Претензий из-за этого не было никогда. Ну а в кабинке голосования просто сообщаю супругу за кого поставить галочку. Кстати, накануне выборов мы напоминаем избирательным комиссиям, чтобы они учли то, что голосовать придут незрячие и чтобы нас не хватали за руки-ноги".

Армия голосует в палатках

В армии тоже готовятся к выборам. Голосовать будут прямо в воинских частях и даже на передовой. Для этого в Минобороны предусмотрели специальные палатки — по две на каждый участок. Кроме того, ведомство уже выделило и другое имущество: столы, средства освещения, печи для отопления и другое. Всего в зоне проведения ООС таких спецучастков будет 80: в Донецкой области — 65 участков в 10 избирательных округах, в Луганской области — 14 участков в 6 избирательных округах. Еще один специальный избирательный участок образован на территории Львовской области. По данным ЦВК, ориентировочное количество граждан, которое проголосует на таких участках, — 47 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.