Непогода бушует в Украине: спасатели предупредили о штормовом ветре

В Приазовье ожидаются порывы ветра со скоростью 25 м/с

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В Украине не прекращает бушевать непогода – сегодня на страну обрушится сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 23 ноября в восточной и южной частях страны порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Приазовье 25 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в курортной Кирилловке в Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха. Кроме того, из-за шторма на Азовском побережье затопило остров Бирючий. Спасатели эвакуировали 11 человек.

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А в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. Волны Черного моря достигали нескольких метров.

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Мы уже сообщали, что из-за непогоды в Украине 21 ноября пострадали южные регионы- ветер валил конструкции, а пляжи практически уходили под воду. Новости "Сегодня" показали фото и видео последствий.

Напомним, зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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