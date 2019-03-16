Новое лицо в СНБО и самый молодой диджей Украины: ТОП-5 главных новостей страны

Кремль обвиняет Киев в разрыве Договора о дружбе

Фото: "Сегодня".

Новое лицо в СНБО и самый молодой диджей Украины: ТОП-5 главных новостей страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bca/a62/5c8bcaa62739e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bca/a62/5c8bcaa62739e.jpg 2019-03-16T12:00:00+02:00 Украина Кремль обвиняет Киев в разрыве Договора о дружбе

Прощайте, плацкартные поезда и почему не стоит торопиться высмеивать неграмотный украинский язык главы Одесской Нацполиции. Читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Пассажирские поезда в Украине разделят на три класса: зачем это нужно

"Укрзализныця" (УЗ) планирует разделить пассажирские поезда Украины на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов. Отныне пассажирские поезда в Украине разделят на три класса. Как пояснил сайту "Сегодня" глава правления УЗ Евгений Кравцов, это нужно, чтобы компания смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта.

"Будут три класса: "комфорт", "стандарт" и "эконом". Они будут разделены по уровню сервиса, предоставляемому в каждом классе. И за соответствующий сервис будет соответствующая стоимость. Поэтому для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного, учитывая, что мы инвестируем туда больше денег, и пассажиры, которые пользуются этими поездами, являются платежеспособными", – рассказал Кравцов.

Он отметил, что такой шаг также позволит не задеть повышением тарифов незащищенные слои населения, которые менее платежеспособны.

Кравцов отметил, что внедрение классов поездов находится на завершающей стадии.

"У нас есть предварительное согласование Министерства инфраструктуры, уже идет готовый приказ, предусматривающий распределение поездов на классы. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет завершен", – сказал глава УЗ.

Чего ждать от назначения Сергея Кривоноса в СНБО

12 марта стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Сергей Кривонос. Фото: скрин

На вопрос, чего ожидать от нового заместителя секретаря СНБО Александра Турчинова, попытался ответить сайт "Сегодня" в специальном материале "Назначение Кривоноса в СНБО: ждать ли радикальных реформ в оборонной сфере".

Назначение заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в целом положительный факт. Но работа Кривоноса на этом посту будет идти нелегко, поскольку есть насколько серьезных препятствий для проведения реформ. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, сфера "Укроборонпрома" – очень устоявшаяся. И изменения возможны лишь при поддержке Запада.

"Новый человек может попытаться что-то делать, но это столкнется с огромным сопротивлением. Сфера очень закрытая, реформировать будет очень сложно. У Кривоноса, скорее всего, будут инициативы по реформированию, но ждать, что он быстро что-то изменит, не стоит. Система складывалась годами. Он сможет что-то сделать, если будет помощь со стороны Запада", – говорит Жирохов.

При этом, по словам специалиста, надо смотреть, как он проявит себя в новой должности.

"Он боевой офицер, он воевал под Краматорском, он держал оборону Краматорского аэропорта, он участвовал в других операциях. Но быть боевым офицером и быть эффективным менеджером с это разные вещи. Ему надо будет еще учиться, набивать шишки", – дополняет эксперт.

А вот координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что у Сергея Кривоноса для соответствующей должности есть и образования, и опыт.

"В порученной сфере он способен руководить, у него есть соответствующее образование, он разбирается в этих вопросах, я не вижу здесь трудностей. Он пришел из командования Сил специальных операций, где занимал должность заместителя командующего, что предполагает, как минимум, способность управлять на статическом уровне. Здесь у него может поменяться инструментарий", – говорит Машовец.

Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Главный полицейский Одессы стал интернет-звездой, пытаясь говорить по-украински

Начальник Главного управления Нацполиции Одесской полиции Дмитрий Головин стал интернет-звездой, несколько раз безуспешно пытаясь зачитать на камеру сообщение о пропаже одиннадцатилетней девочки на украинском языке. Видео разместил на своей страничке в Facebook местный активист Сергей Стерненко.

Отметим, на видео Головин сильно запинается, путается в произношении слов с "и" и "ы", и даже употребляет ненормативную лексику. Наибольшие сложности у начальника полиции вызвали слова "одинадцятирічна" и "мисливці".

В комментариях пользователи пишут, что, вероятно, "в Головина вселился Азаров" и вспоминали предвыборную речь Добкина.

Напомним, генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин возглавил полицию Одесской области в 2016 году.

"Дмитрий Головин – опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны, последняя должность, которую он возглавлял, это Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. Я считаю, что он обладает обстановкой, сложившейся в Одесской области, и способен в короткий срок организовать работу всех служб", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

В Нацполиции отмечают, что Головин служит в органах внутренних дел с ноября 1996 года. Он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и был и.о. главы полиции этого региона. Также занимал разные должности в полиции Одесской области. В июне 2016 года стал руководителем департамента уголовного розыска Нацполиции.

В его послужном списке есть настоящий геройский поступок, на который отважится не всякий правоохранитель. В мае 2015 года, когда Головин занимал должность замначальника милиции Одесской области, вооруженный мужчина захватил в заложники двух сотрудниц аптеки и потребовал вылечить его больную мать, вызвать для интервью журналистов центральных телеканалов, изменить конституционный строй в Украине и присоединить Одесскую область к России. Тогда Головин обменял себя на заложниц, а потом совместно со спецназовцами, изображавшими журналистов, задержал мужчину.

Кремль обвиняет Украину в разрыве договора о дружбе

В связи с прекращением действия Договора о дружбе между Украиной и Россией, Министерство иностранных дел РФ направило ноту Киеву с обвинениями украинской стороны в нарушении документа. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Допускаем, что Договор мог несколько устареть, все-таки подписан он был более 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая Договор о дружбе 1997 года", – говорится в сообщении.

Так, в Москве считают грубым нарушением Договора стремление Украины присоединиться к НАТО, особенно на фоне военной агрессии России. Это якобы несет угрозу самой России и такой вариант не предусматривается в Договоре.

Также в МИД РФ видят угрозу русскоговорящему населению в Украине, которую якобы несет нынешняя власть. Однако даже спецпредставитель США Курт Волкер ранее говорил, что русскоязычные на Донбассе страдают именно от действий России.

Россияне вспомнили и о запрете гастролировать российским артистам в Украине, которые незаконно посещали оккупированные территории, ограничения российской печатной продукции и фильмов на телевидении.

"Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины", – заявили в МИД РФ.

Все, что нужно знать о Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Крах Договора о дружбе: Москва направила Украине ноту с обвинениями".

Школьник из Львовской области стал самым молодым диджеем Украины

Школьник из Львовской области неожиданно для себя стал самым молодым диджеем Украины, который умеет играть на виниле. Втайне от сына отец пригласил представителей Книги рекордов Украины. Сюрприз сделал именно в день рождения.

За диджейским пультом Богдан изрядно сосредоточен. Он уверен – сейчас сдает экзамен в школе профессионального диджеинга. На самом деле это представители книги рекордов Украины фиксируют факт того, что Богдан – самый молодой в Украине диджей.

"Это первый ребенок, который очень круто себя повел с винилом. То есть он почувствовал скорость самого мотора, и подача у него также очень своеобразная", – рассказывает преподаватель школы профессионального диджеинга Andrew Spicke DJ.

К школу диджеинга 13-летнего Богдана привел папа. На 10 000 гривен купил ему профессиональное оборудование и дважды в неделю возит на занятия во Львов – за 25 километров от родного города.

"Он смотрел видео. Ему это нравилось. Это та вещь, в которую он полностью окунается, и он даже не видит, сколько проходит времени", – признается отец молодого DJ Украины Роман Смирнов.

Именно Роман тайно от семьи написал о своем сыне представителям книги рекордов Украины. И оказалось, что Богдан самый молодой диджей, который играет на виниловых дисках.

Богдан узнает об этом неожиданно.

"Я не знал... Как все-таки классно. Неожиданно, столько камер... Первый раз. Очень нравится профессия диджея. Буду писать песни свои", – говорит рекордсмен Богдан Смирнов.

Секрет мастерства в особом чувстве рук – делится с "Сегодня" юный рекордсмен.

Работа с виниловыми дисками – один из самых сложных элементов диджеинга.

"Рекорд Украины зафиксирован и можно продолжать и дальше продвигать этот рекорд и на международные уровне", – заверил представитель Книги рекордов Украины.

Денег Богдану его увлечение пока не приносит, но несколько вечеринок он уже провел, и мечтает собирать стадионы.

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